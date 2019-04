Chášukdžího rodina poprela správy o dohode s Rijádom

Rodina podľa agentúry AP pripustila, že isté prostriedky od saudskoarabskej panovníckej rodiny dostala. Zdôraznila však, že nešlo o odškodné, ktorým by Rijád priznal vinu za vraždu.

Dubaj 10. apríla (TASR) - Rodina zavraždeného saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího poprela v stredu pravdivosť správ, podľa ktorých dosiahla s Rijádom dohodu o finančnom odškodnení.



Rodina podľa agentúry AP pripustila, že isté prostriedky od saudskoarabskej panovníckej rodiny dostala. Zdôraznila však, že nešlo o odškodné, ktorým by Rijád priznal vinu za vraždu, ale len o všeobecný prejav "štedrosti a humanity".



Americký denník Washington Post začiatkom apríla napísal, že Chášukdžího deti dostali od saudskoarabských úradov v rámci mimosúdneho vyrovnania domy v hodnote miliónov dolárov a mesačné platby vo výške tisícov dolárov.



"V súčasnosti prebieha súdny proces a o žiadnom finančnom vyrovnaní sa nediskutovalo ani nediskutuje," uvádza sa vo vyhlásení zverejnenom na twitterovom účte Chášukdžího syna Saláha.



Podľa minulotýždňovej správy Washington Postu mal peniaze od saudskoarabskej vlády poberať aj Saláh Chášukdží, ktorý je najstarším z detí zavraždeného novinára.



Vo svojom stredajšom vyhlásení Saláh odmietol snahy o poškodenie dobrého mena rodiny. Saudskoarabského kráľa Salmána a korunného princa Mohammada v ňom zároveň označil za "ochrancov všetkých Saudov".



"Skutky veľkorysosti a ľudskosti vychádzajú z ich vysokých morálnych kvalít, a nie sú priznaním viny alebo (ich zapojenia do) škandálu," píše sa vo vyhlásení, z ktorého citovala televízia al-Arabíja.



Vražda Chášukdžího, ktorý bol kritikom saudskoarabskej vlády a písal aj pre Washington Post, vyvolala pobúrenie po celom svete. Došlo k nej vlani 2. októbra na konzuláte Saudskej Arábie v tureckom Istanbule. Telo novinára sa doposiaľ nenašlo.



Objavili sa pritom podozrenia, že zodpovednosť za tento zločin nesie vplyvný saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán, ktorý mal schváliť tajný program zameraný na umlčanie disidentov.



Rijád sa spočiatku snažil tvrdiť, že o novinárovom osude nič nevie. Neskôr priznal, že Chášukdžího zámerne zavraždili saudskoarabskí agenti, ktorí však údajne konali svojvoľne bez vedomia svojich nadriadených.



Saudskoarabské úrady zdôrazňujú, že princ Salmán nebol do vraždy nijakým spôsobom zapletený. V súvislosti so zabitím Chášukdžího obžalovali 11 ľudí, s ktorými v súčasnosti prebieha súdny proces.