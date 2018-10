Chášukdžího snúbenica vyzvala Trumpa, aby pomohol objasniť vraždu

Turkyňa Hatice Cengizová sa takto vyjadrila na spomienkovom ceremoniáli, ktorý na počesť jej zavraždeného snúbenca prebiehal v Londýne.

Istanbul 30. októbra (TASR) - Snúbenica saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího, ktorého zavraždili začiatkom októbra na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule, vyzvala v utorok amerického prezidenta Donalda Trumpa a ďalších svetových lídrov, aby sa postarali o objasnenie vraždy jej snúbenca a potrestanie páchateľov.



Turkyňa Hatice Cengizová sa takto podľa agentúry AP vyjadrila na spomienkovom ceremoniáli, ktorý na počesť jej zavraždeného snúbenca prebiehal v Londýne. Vo svojom prejave vyslovila sklamanie z "lídrov mnohých krajín". Spomenula konkrétne aj amerického prezidenta Trumpa, ktorého vyzvala, aby "pomohol odhaliť pravdu a postarať sa o to, že spravodlivosť bude vykonaná".



"Nemal by dláždiť cestu k ututlávaniu vraždy môjho snúbenca. Nedovoľme, aby peniaze poškvrnili naše svedomie a skompromitovali naše hodnoty," povedala. Dodala, že by si priala, aby to bola ona a nie je snúbenec, kto 2. októbra vošiel na saudskoarabský konzulát v Istanbule.



Cengizová odmietla ešte minulý týždeň Trumpovo pozvanie do Bieleho domu, pričom ho obvinila z neúprimnosti ohľadom vyšetrovania vraždy jej snúbenca.



Do Istanbulu zároveň v utorok dorazil saudskoarabský generálny prokurátor Saúd Mudžib, ktorý sa v budove tamojšieho súdu stretol s istanbulským prokurátorom Irfanom Fidanom. Dvojica prokurátorov diskutovala vyše hodiny o vyšetrovaní vraždy. Stretla sa v súlade s dohodou o spolupráci pri vyšetrovaní medzi Rijádom a Ankarou. Saudskoarabský generálny prokurátor po schôdzke zamieril na konzulát, na ktorom k vražde došlo.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v utorok povedal, že vyšetrovanie vraždy treba čo najrýchlejšie uzavrieť. "Musí sa to vyriešiť teraz, výhovorky nemajú zmysel," povedal novinárom.



Erdogan pri tejto príležitosti povedal, že turecký prokurátor zopakoval svojmu saudskoarabskému náprotivku žiadosť Ankary o vydanie 18 osôb, ktoré v súvislosti s vraždou Chášukdžího zadržali v Saudskej Arábii. Medzi zadržanými je podľa tureckého prezidenta i 15 členov komanda, ktoré bolo vyslané do Istanbulu s cieľom zabiť novinára. Zvyšní traja sú zamestnanci saudskoarabského konzulátu.



Istanbulský prokurátor Fidan zároveň podľa prezidentových slov na utorňajšom stretnutí Mudžiba požiadal, aby odhalil, kto túto skupinu poslal zavraždiť novinára. Ankara žiada Rijád tiež o pomoc s lokalizáciou tela zavraždeného novinára, ktoré sa doposiaľ nenašlo.



Saudská Arábia je vystavená narastajúcemu tlaku zo strany medzinárodného spoločenstva, ktoré od nej žiada jasné vyjadrenia ohľadom Chášukdžího smrti. Tento kritik saudskoarabského korunného princa a prispievateľ denníka The Washington Post zmizol 2. októbra, keď vošiel do priestorov saudskoarabského konzulátu v Istanbule.



Kráľovstvo pôvodne tvrdilo, že novinár konzulát opustil. Saudskoarabská prokuratúra však minulý týždeň priznala, že bol zámerne zavraždený.