Chladné počasie skomplikovalo dopravu v Rumunsku

Meteorológovia vydali v pondelok varovanie pred dažďom so snehom, snežením a námrazou až do utorka večera pre Bukurešť a sedem žúp na juhu a východe Rumunska.

Bukurešť 19. marca (TASR) - Sneženie a mrznúci dážď komplikovali v pondelok dopravu v Rumunsku. V dôsledku nezvyčajného chladného počasia zaznamenali meškanie desiatok leteckých spojov i vlakov, informovala agentúra AP.



Podľa hovorcu bukureštských letísk v súvislosti so zimným počasím meškalo 30 letov. Teploty klesli na hodnoty okolo mínus piatich stupňov Celzia.



Meteorológovia vydali v pondelok varovanie pred dažďom so snehom, snežením a námrazou až do utorka večera pre Bukurešť a sedem žúp na juhu a východe Rumunska.



Meškania vlakov evidovali na trati z Bukurešti do čiernomorského prístavu Konstanca a mesta Craiova na juhu krajiny.



Toto arktické počasie prichádza do Rumunska po nezvyčajne miernej zime, všíma si AP.