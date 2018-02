Chmelař: Európska rada musí nájsť Junckerovho nástupcu do konca roka

Súčasný predseda exekutívy EÚ Jean-Claude Juncker sa na budúci rok nebude uchádzať o druhý mandát na čele Európskej komisie.

Brusel 23. februára (TASR) - Európska rada, čiže premiéri a prezidenti členských krajín EÚ, musia ešte do konca tohto roka predstaviť nomináciu alebo nominácie kandidátov na post predsedu Európskej komisie (EK). Štátny tajomník pre európske záležitosti Úradu vlády Českej republiky Aleš Chmelař to uviedol v rámci piatkového neformálneho summitu EÚ v Bruseli.



Súčasný predseda exekutívy EÚ Jean-Claude Juncker sa na budúci rok nebude uchádzať o druhý mandát na čele tejto inštitúcie. Európsky parlament aj Európska rada v tejto súvislosti už rozbehli kampaň ohľadne spôsobu voľby Junckerovho nástupcu a kým europoslanci presadzujú princíp lídrov volebných kandidátok, teda aby veľké celoeurópske politické strany navrhli vlastných kandidátov, Európska rada trvá na pôvodnom systéme výberu - určením kandidáta spomedzi vlastných radov alebo kandidáta, na ktorom sa politicky zhodnú.



Chmelař po prvej časti summitu, ktorá bola venovaná inštitucionálnym otázkam EÚ, prezradil, že pozícia lídrov EÚ je jasná - Európska rada má mať prvé aj posledné slovo pri výbere predsedu eurokomisie. Pripomenul, že Európsky parlament má inštitucionálny rámec niečo meniť, musí schváliť celú Komisiu, ktorú si vyberie jej nový šéf, má právo si predvolať jednotlivých členov Komisie, dávať im otázky, ale "nemá právo určovať, kto bude predsedom Európskej komisie".



To by podľa Chmelařa bolo proti európskym zmluvám, na ktorých sa členské štáty dohodli.



"Videli sme v minulosti, že ak sa príliš previaže Európsky parlament s Európskou komisiou, tak tam dochádza k určitému inštitucionálnemu rozporu, ktorý oslabuje členské štáty, čo nie je v našom záujme," skonštatoval.



Chmelař upozornil, že tento postoj zastáva nielen Česko, ale väčšina členských štátov EÚ vrátane Slovenska, ako v piatok v Bruseli priznal slovenský premiér Robert Fico. Dodal, že na summite iba päť alebo šesť členských štátov aktívne presadzovalo princíp lídrov volebných kandidátok.



Podľa jeho slov zatiaľ nepadli žiadne konkrétne mená politikov, ktorí by sa mohli uchádzať o Junckerovu funkciu, upozornil však, že Európska rada musí svojho kandidáta predstaviť skôr ako v minulosti, k čomu by malo dôjsť v priebehu niekoľkých mesiacov, najneskôr však do konca tohto roka.



Upozornil, že pôjde o kandidátov, ktorí budú vstupovať do verejného povedomia, bude sa o nich hovoriť a sami sa budú presadzovať ohľadom európskych otázok. Nevylúčil, že niektorí z kandidátov Európskej rady sa môžu zároveň stať aj lídrami volebnej kandidátky, ako to presadzuje europarlament, čo by bola "najlepšia kombinácia". Iniciatíva však musí vyjsť od národných lídrov a navrhnutých kandidátov si môžu "osvojiť" strany kandidujúce do europarlamentu, aby kandidáti na šéfa eurokomisie prešli volebným procesom a získali demokratickú legitimitu.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)