Chodorkovskij v ruských prezidentských voľbách odovzdal protestný hlas

Chodorkovskij urobil červeným perom krížiky pri mene každého z kandidátov a do stredu hlasovacieho lístka napísal: Dosť bolo Putina.

Berlín/Moskva 12. marca (TASR) - Bývalý prezident ropného koncernu Jukos Michail Chodorkovskij má už za sebou hlasovanie vo voľbách ruského prezidenta, ktoré sa konajú túto nedeľu. Chodorkovskij hlasoval predčasne vo volebnej miestnosti v Nemecku.



Ako v pondelok informovala rozhlasová stanica Echo Moskvy, Chodorkovskij urobil červeným perom krížiky pri mene každého z kandidátov a do stredu hlasovacieho lístka napísal: "Dosť bolo Putina". Túto fotografiu potom zverejnil na svojom konte na sociálnej sieti Twitter.



Chodorovskij vysvetlil, že do volebnej miestnosti zriadenej v Nemecku cestoval 700 kilometrov špeciálne kvôli tomu, aby začal protestnú akciu "Dosť bolo Putina. Pridajte sa!". Súčasne vyzval občanov Ruska, aby sa k jeho protestu pridali.



Ruská agentúra Interfax medzitým v pondelok informovala o prognóze účasti na prezidentských voľbách v Rusku.



Podľa očakávaní expertov a prieskumov Nadácie pre rozvoj občianskej spoločnosti by sa účasť mala pohybovať na úrovni 64 percent. Prezident nadácie Leonid Davydov uviedol, že v Petrohrade príde do volebných miestností okolo 52 percent voličov, zatiaľ čo v Moskve 65 percent. Najvyššia účasť sa očakáva v Tatársku (82 percent), v Čuvašsku (78 percent) a v Penzenskej oblasti (74 percent).



Viaceré proopozičné weby pripomínajú, že voľby ruského prezidenta sa uskutočnia v deň štvrtého výročia anektovania Krymského polostrova, ktorý do tohto aktu patril Ukrajine. Tam podľa expertov svoje právo voliť využije asi 66 percent občanov.