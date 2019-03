Cholerou sa v Mozambiku nakazilo 139 ľudí

Prvých päť prípadov potvrdzujúcich nákazu cholery zaznamenali v Mozambiku v stredu.

Johannesburg 29. marca (TASR) - Počet prípadov cholery v Mozambiku, ktorý v polovici marca zasiahol cyklón Idai, stúpol vo štvrtok - deň po jej vypuknutí - na 139. Informovala o tom v piatok agentúra AP s odvolaním sa na miestne médiá.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) varovala pred "druhou katastrofou", ak sa v zdevastovanom africkom regióne rozšíria vodou sa šíriace choroby, akou je aj cholera. V utorok WHO uviedla, že do regiónu zasiela 900.000 dávok očkovacej látky proti cholere, aby zabránila jej šíreniu.



Dôsledky cyklónu, ktorý si Mozambiku vyžiadal najmenej 468 obetí, pocítilo obzvlášť prístavné mesto Beira, ktoré takmer celé zaplavilo. Organizácia Lekári bez hraníc uviedla, že niektorí z 500.000 obyvateľov tohto mesta sa rozhodli piť stojatú vodu pri ceste, čím sa zvýšila pravdepodobnosť hnačky. Iní zas pijú kontaminovanú vodu zo studní.



Cholera sa šíri predovšetkým znečistenou vodou a potravinami, pričom v prípade neliečenia môže viesť k smrti dehydratáciou a zlyhaním obličiek. Vakcína sa podáva v dvoch dávkach.



Cyklón Idai a následné záplavy si v afrických krajinách Mozambik, Zimbabwe a Malawi podľa AP vyžiadali 761 ľudských životov. V postihnutej oblasti juhovýchodnej Afriky podľa WFP vyhnal cyklón z domovov približne 500.000 ľudí a jeho negatívne dôsledky pocítili takmer tri milióny obyvateľov.