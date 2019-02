Chorváti zadržali Kórejčanov, ktorí sa pokúsili vyviesť 252.000 úhorov

Dvojicu Juhokórejčanov vo veku 38 a 47 rokov zadržala polícia v stredu na medzinárodnom letisku v Záhrebe, a to aj s ôsmimi prepravkami plnými mladých úhorov, ktorých chceli z krajiny vyviesť.

Záhreb 7. februára (TASR) - Chorvátska polícia vo štvrtok oznámila, že zatkla dvoch Juhokórejčanov, ktorí sa pokúšali z Chorvátska prepašovať okolo 252.000 živých úhorov európskych. Informovala o tom agentúra AP.



Dvojicu Juhokórejčanov vo veku 38 a 47 rokov zadržala polícia v stredu na medzinárodnom letisku v Záhrebe, a to aj s ôsmimi prepravkami plnými mladých úhorov, ktorých chceli z krajiny vyviesť. Totožnosť zadržaných úrady nezverejnili.



Chorvátske média odhadli trhovú hodnotu kontrabandu úhorov, ktoré patria medzi chránené živočíchy, na približne 180.000 eur.



Úhory sa tradične používajú v kórejskej, čínskej i japonskej kuchyni. Pokrmy, ktoré sa z nich pripravujú, sa tam tešia značnej obľube, no často sú veľmi drahé.



Dvojici zadržaných hrozia väzenské tresty. Skonfiškované úhory umiestnili do záhrebskej zoo.