Chorvátska polícia objavila v nákladnom aute desiatky migrantov

Tisícky migrantov smerujú cez Balkán do západnej Európy.

Záhreb 19. februára (TASR) - Chorvátska polícia objavila v utorok niekoľko desiatok migrantov ukrytých v nákladnom vozidle a zatkla dve osoby podozrivé z pašovania ľudí.



Polícia uviedla, že hliadka zastavila auto so slovinským evidenčným číslom neďaleko mesta Gračac, na juhu Chorvátska blízko jadranského pobrežia.



Úrady sa snažia identifikovať týchto migrantov, ktorí teraz môžu požiadať o azyl v Chorvátsku, členskej krajine Európskej únie. Podľa chorvátskej štátnej televízie pochádzajú väčšinou z Bangladéša, Pakistanu a Indie.



Z Chorvátska mieria do Slovinska, Rakúska a iných bohatých štátov EÚ.



Migranti sa zväčša spoliehajú na pašerákov ľudí, ktorí ich prevedú ilegálne cez hranice, dodáva agentúra AP.