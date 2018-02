CHRÍPKOVÁ EPIDÉMIA V ČR: Hygienici vyzývajú občanov na zodpovednosť

Zvýšenie výskytu ochorení chrípkového charakteru hlásia všetky české kraje a vo všetkých vekových skupinách.

Praha 2. februára (TASR) - V ČR vypukla chrípková epidémia. Informovala o tom v piatok hlavná hygienička Eva Gottvaldová, uviedol server Novinky.cz.



Podľa jej slov sa chorobnosť zvýšila oproti predchádzajúcemu týždňu o takmer pätinu na 1722 prípadov na 100.000 občanov.



Zvýšenie výskytu ochorení chrípkového charakteru hlásia všetky české kraje a vo všetkých vekových skupinách.



Najviac ochorení, spôsobených tak vírusmi chrípky typu A, ako aj typu B, registrujú v Libereckom, Juhočeskom, Juhomoravskom, Stredočeskom a Ústeckom kraji.



Hlavná hygienička ČR odporučila obyvateľom, aby sa - pokiaľ je to možné - vyhýbali miestam s väčšou koncentráciou ľudí a predovšetkým vo zvýšenej miere dodržiavali základné hygienické pravidlá, ako je umývanie rúk po cestovaní hromadnou dopravou alebo kýchanie do vreckoviek. Súčasne pripomenula, že pre posilnenie imunity organizmu je vhodná konzumácia dostatočného množstva ovocia a zeleniny ako prirodzených zdrojov vitamínov.



Gottvaldová zdôraznila, že chrípku neradno podceňovať. Je podstatne lepšie chrípku vyležať, ako infekciu šíriť ďalej.



O čase, keď by vlna chrípkových ochorení mohla kulminovať, nechcela hlavná hygienička špekulovať, pripomenula však, že epidémia chrípky trvá obvykle šesť až osem týždňov.



S komplikáciami je sprevádzaný priebeh chrípkového ochorenia hlavne u starých ľudí. Doteraz epidemiológovia zaznamenali 57 prípadov s vážnym priebehom a desať úmrtí.