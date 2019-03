Christchurch sa chystá na piatkové modlitby za obete útokov v mešitách

Nový Zéland si však už v piatok dvoma minútami ticha uctí pamiatku 50 obetí streľby v mešite Al Noor v štvrti Riccarton a v mešite v moslimskom centre v štvrti Linwood.

Christchurch 21. marca (TASR) - Viac ako 10.000 ľudí vyšlo vo štvrtok do ulíc novozélandského mesta Dunedin, aby si takto v tichosti uctili pamiatku 50 obetí streľby v dvoch mešitách v meste Christchurch.



Pochod, ku ktorému sa neskôr pridali aj ďalší účastníci, vyvrcholil na miestnom rugbyovom štadióne. Súčasťou programu boli aj moslimské modlitby a rituálne maorské bojové tance so zaklínadlami - haka.



Dave Cull, primátor mesta Dunedin vzdialeného od miesta masakry asi 300 kilometrov, vyzval aj ostatných Novozélanďanov, aby sa spojili v podpore tých, ktorých tragédia v Christchurchi priamo zasiahla. Dodal tiež, že "musíme zistiť, čo treba zmeniť, aby sa to opäť nestalo".



Premiérka Jacinda Ardernová avizovala, že sa uskutoční aj celoštátny smútočný akt. Jeho termín zatiaľ nie je známy.



Nový Zéland si však už v piatok dvoma minútami ticha uctí pamiatku 50 obetí streľby v mešite Al Noor v štvrti Riccarton a v mešite v moslimskom centre v štvrti Linwood.



V mešite Al Noor vrcholia prípravy na modlitebné zhromaždenia, ktoré sa tam bude konať v piatok. Ako podľa agentúry AP informoval miestny imám Gamal Fouda, očakáva sa účasť do 4000 ľudí, pričom mnohí pricestujú aj zo zahraničia. Samotná mešita bude po nutných opravách opätovne otvorená pravdepodobne na budúci týždeň. Imám poznamenal, že mnohí z ľudí, ktorí sa zapojili do rekonštrukčných prác, poskytujú svoje služby zadarmo.



V snahe predísť podobnému útoku bude na Novom Zélande platiť zákaz predaja a používania útočných pušiek a poloautomatických zbraní. Premiérka Ardernová tiež povedala, že zakázané budú aj veľkokapacitné zásobníky a urýchľovače paľby typu "bump stock", ktoré umožňujú, aby poloautomatická zbraň fungovala ako plnoautomatická a vystrelila tak stovky nábojov za minútu.



V samotnom meste Christchurch sa vo štvrtok konali ďalšie pohreby obetí útokov v miestnych mešitách.