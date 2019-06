Chudobné krajiny hostia najväčší počet utečencov, informuje OSN

Z celosvetového počtu 70,8 milióna vysídlených ľudí predstavujú 25,9 milióna utečenci, 41,3 milióna vnútorne vysídlení ľudia a 3,5 milióna žiadatelia o azyl.

Ženeva 19. júna (TASR) - Rozvojové krajiny, a nie bohaté západné štáty, nesú bremeno svetovej utečeneckej krízy a hostia väčšinu z rekordného počtu 70,8 milióna vysídlených ľudí, ktorí utiekli pred vojnou a perzekúciou. Informovala o tom v stredu Organizácia Spojených národov (OSN), ktorú cituje tlačová agentúra Reuters.



Polovicu nútene vysídlených osôb vo svete tvoria deti. Bilancia je najvyššou za uplynulých takmer 70 rokov od vzniku Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), uvádza sa vo výročnej správe tejto humanitárnej inštitúcie o globálnych trendoch.



Z celosvetového počtu 70,8 milióna vysídlených ľudí predstavujú 25,9 milióna utečenci, 41,3 milióna vnútorne vysídlení ľudia a 3,5 milióna žiadatelia o azyl, spresňuje UNHCR, podľa ktorého je tento odhad "opatrný", keďže nezahŕňa väčšinu zo štyroch miliónov Venezuelčanov, ktorí utiekli z vlasti od roku 2015.



Venezuelčania na to, aby zostali vo väčšine hostiteľských krajín, nepotrebujú víza a nemusia podať žiadosť o azyl. Ak bude odliv ľudí z tejto hospodárskou krízou sužovanej krajiny pokračovať, môže tento počet ku koncu toku predstavovať päť miliónov, upozorňuje UNHCR. "Ak sa situácia vo Venezuele politicky nevyrieši, budeme určite svedkami pokračovania tohto exodu," povedal šéf UNHCR Filippo Grandi na brífingu v Ženeve.



Venezuelčania, prichádzajúci najmä do Kolumbie, Peru a Ekvádoru, tvorili minulý rok druhý najväčší migračný prúd na svete. Prvé miesto v tejto nelichotivej bilancii patrilo Sýrčanom, ktorí utekajú do Turecka po osem rokov trvajúcej vojne.



"Keď sa hovorí, že Európa má v súvislosti s utečencami pohotovostný stav - alebo Spojené štáty alebo Austrália -, tak nie. Väčšina utečencov sa totiž nachádza v krajinách, ktoré priamo susedia s vojnovými zónami, a - nanešťastie - ide o väčšinou chudobné krajiny alebo krajiny strednej triedy. Tam je kríza, tam musíme upriamiť našu pozornosť," povedal Grandi.



Viac než dve tretiny utečencov vo svete pochádzajú z piatich krajín - Sýrie, Afganistanu, Južného Sudánu, Mjanmarska a Somálska, uvádza sa v správe UNHCR.