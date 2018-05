Čierna Hora chce postaviť plot na hraniciach s Albánskom

Mnoho krajín nachádzajúcich sa na trase migrantov zabezpečilo svoje hranice fyzickými bariérami, teraz sa k nim možno pridá aj Čierna Hora.

Podgorica 20. mája (TASR) - Čierna Hora vzhľadom na rastúci počet migrantov prechádzajúcich cez územie krajiny na novej trase do EÚ zvažuje postavenie plota z ostnatého drôtu pozdĺž svojich hraníc s Albánskom. Uviedli to v nedeľu miestni predstavitelia, informuje agentúra Reuters.



Tisícky migrantov z Blízkeho východu a severnej Afriky sa snažia dostať do Európy cez pašerákmi vytvorenú novú balkánsku trasu vedúcu z Grécka cez Albánsko, Čiernu Horu a Bosnu do Chorvátska, ktoré už je členským štátom EÚ.



Bosna v súčasnosti zápasí s problémom tisícok migrantov. Tí v krajine uviazli po uzatvorení trasy cez Turecko, Grécko, Macedónsko a Srbsko, ku ktorému došlo v roku 2016. Turecko vtedy súhlasilo so zastavením utečeneckej vlny výmenou za pomoc zo strany EÚ a iné ústupky, píše Reuters.



"V prípade väčšieho prílevu migrantov by sme mohli postaviť plot z ostnatého drôtu na hraniciach s Albánskom," povedal šéf úradu pre dohľad nad štátnymi hranicami Vojislav Dragovič pre čiernohorskú štátnu televíziu. Ako dodal, Albánsko často odmietlo prijať migrantov vrátených z Čiernej Hory na základe ich bilaterálnej dohody.



Mnoho krajín nachádzajúcich sa na trase migrantov zabezpečilo svoje hranice fyzickými bariérami. Maďarsko postavilo plot na svojich hraniciach so Srbskom a Chorvátskom v čase krízy v roku 2015, keď do Európy prišlo vyše milióna migrantov.