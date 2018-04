Čierna Hora: Prezidentské voľby zrejme vyhral Djukanovič

Nezávislé Centrum pre monitoring uviedlo, že po spočítaní 90 percent hlasov Djukanovič získal okolo 53 percent hlasov, a porazil tak svojho hlavného súpera Mladena Bojaniča.

Podgorica 16. apríla (TASR) - Víťazom prezidentských volieb v Čiernej Hore sa stal favorizovaný dlhoročný líder krajiny Milo Djukanovič. Z predbežných výsledkov hlasovania vyplýva, že jasne tak zvíťazil už v prvom kole nedeľňajších volieb. S odvolaním sa na vyhlásenie vládnucej Demokratickej strany socialistov (DPS) o tom informovala agentúra AP.



"Milo Djukanovič je novým prezidentom Čiernej Hory," povedal Milos Nikolič z vládnucej DPS s tým, že ide o "veľké a historické víťazstvo".



Nezávislé Centrum pre monitoring uviedlo, že po spočítaní 90 percent hlasov Djukanovič získal okolo 53 percent hlasov, a porazil tak svojho hlavného súpera Mladena Bojaniča. Ten získal 33 percent.



Djukanovič v reakcii na predbežné výsledky uviedol, že jeho víťazstvo pre Čiernu Horu znamená to, že krajina zostane na ceste smerujúcej k vstupu do Európskej únie. Dodal, že ide o "ďalšie dôležité víťazstvo pre európsku budúcnosť (Čiernej Hory)".



Jeho opozičný protivník Mladen Bojanič povedal, že Djukanovičovi k víťazstvu nezablahoželá. Podľa jeho slov je totiž Djukanovičove víťazstvo v nedeľných prezidentských voľbách výsledkom "vydierania a nátlaku".



Bojanič ale zdôraznil, že na svoj výsledok je hrdý a vo svojom boji proti vládnucej strane a jej lídrovi Milovi Djukanovičovi bude pokračovať.



Djukanovič (56) už zastával funkciu čiernohorského prezidenta, a to v rokoch 1998 až 2002. Šesťkrát bol premiérom, odkedy sa v roku 1991 prvý raz ujal tejto funkcie. Trikrát sa stiahol z politiky, keďže sa chcel venovať súkromnému podnikaniu.



Stále však bol v pozícii "silného muža" krajiny ako šéf Demokratickej strany socialistov, ktorá vládne nepretržite 27 rokov.



Djukanovič uviedol, že svojím návratom chce stabilizovať prozápadné smerovanie Čiernej Hory v čase regionálnej a svetovej nestability a chce ju "brániť" pred vplyvom Moskvy.



DPS obvinila Moskvu z účasti na údajnom pokuse o prevrat v Čiernej Hore v októbri 2016 a pripojila sa ku všetkých západným sankciám voči Rusku.



Djukanovičovho hlavného súpera Mladena Bojaniča podporovala najsilnejšia opozičná strana Demokratický front, ktorá presadzuje užšie vzťahy s Ruskom a obviňuje Djukanoviča z rodinkárstva a korupcie.