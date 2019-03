Čierne skrinky naznačujú podobnosti medzi haváriami Boeingov 737 MAX 8

Ešte pred získaním dát z čiernych skriniek viacero krajín a leteckých spoločností poukázalo na podobnosti medzi oboma zmienenými haváriami, požadujúc dočasné zastavenie prevádzky týchto lietadiel.

Addis Abeba 17. marca (TASR) - Údaje získané z tzv. čiernych skriniek lietadla Boeing 737 MAX 8 spoločnosti Ethiopian Airlines, ktoré sa zrútilo 10. marca pri etiópskej metropole Addis Abeba, naznačujú "jasné podobnosti" medzi touto haváriou a októbrovým zrútením lietadla toho istého typu indonézskej spoločnosti Lion Air.



Vyhlásila to v nedeľu etiópska ministerka dopravy Dagmawit Mogesová, ktorú cituje tlačová agentúra AFP. Zistené paralely budú podľa jej slov "predmetom ďalšieho skúmania počas vyšetrovania". Dodala, že predbežná správa o minulotýždňovej havárii letu 302, pri ktorej zahynulo 157 ľudí, bude zverejnená do "30 dní".



Lietadlo typu Boeing 737 MAX 8 sa niekoľko minút po štarte zrútilo do polí juhovýchodne od Addis Abeby, pričom zahynuli všetci pasažieri i členovia posádky. Tragédia viedla k pozastaveniu prevádzky týchto strojov na celom svete.



Ešte pred získaním dát z čiernych skriniek viacero krajín a leteckých spoločností poukázalo na podobnosti medzi oboma zmienenými haváriami, požadujúc dočasné zastavenie prevádzky lietadiel typu Boeing 737 MAX 8.



U oboch lietadlách sa pred zrútením údajne vyskytlo nepravidelné prudké stúpanie a klesanie, ako aj kolísavá rýchlosť letu. Otázky vyvstali aj ohľadom automatického protizastavovacieho systému inštalovaného v Boeingoch 737 MAX 8, ktorý je navrhnutý tak, že automatiky nasmeruje nos lietadla smerom dolu, ak lietadlu hrozí zastavenie.



Podľa zapisovača letových údajov piloti letu 610 spoločnosti Lion Air mali problémy dostať lietadlo pod kontrolu, keď automatický systém MCAS po štarte opakovane tlačil nos lietadla smerom dolu.



V prípade etiópskeho letu 302 boli čierne skrinky odovzdané francúzskemu Úradu vyšetrovania a analýzy pre bezpečnosť civilného letectva (BEA), ktorý v spolupráci s americkými a etiópskymi vyšetrovateľmi zisťuje, čo spôsobilo pád lietadla.



Na palube sa nachádzali pasažieri z viac než 30 krajín vrátane štyroch občanov Slovenska. Spoločnosť Ethiopian Airlines v sobotu oznámila, že vykonanie testov DNA u obetí tohto leteckého nešťastia môže trvať približne šesť mesiacov.