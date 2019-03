Čierne skrinky zo zrúteného etiópskeho lietadla odoslali do Francúzska

Pri páde Boeingu 737 MAX 8, ku ktorému došlo v nedeľu ráno šesť minút po štarte z etiópskej metropoly Addis Abeba, zahynulo všetkých 157 ľudí na palube - vrátane štyroch Slovákov.

Addis Abeba 14. marca (TASR) - Letecká spoločnosť Ethiopian Airlines vo štvrtok oznámila, že tzv. čierne skrinky z havarovaného Boeingu 737 MAX 8 poslali na analýzu do francúzskej metropoly Paríž. Informovala o tom agentúra AFP.



"Etiópska delegácia pod vedením Úradu pre vyšetrovanie leteckých nehôd (AIB) letecky poslala záznamník letových údajov a záznamník hlasov z kokpitu do Francúzska, do Paríža na preskúmanie," napísali aerolínie na Twitteri.



Pri páde Boeingu 737 MAX 8, ku ktorému došlo v nedeľu ráno šesť minút po štarte z etiópskej metropoly Addis Abeba, zahynulo všetkých 157 ľudí na palube - vrátane štyroch Slovákov.



Prezident USA Donald Trump vydal v stredu mimoriadne nariadenie s okamžitou platnosťou, ktorým pozastavil lety všetkých lietadiel typu Boeing 737 MAX 8 a MAX 9. Nasledoval príklad mnohých krajín, ktoré už lety týchto typov boeingov pozastavili dovtedy, kým nebude vypracované hodnotenie ich bezpečnosti.



Americká spoločnosť Boeing vydala v stredu vyhlásenie, že súhlasí s nariadením prezidenta Trumpa a podporuje dočasné uzemnenie týchto lietadiel.



Ten istý model boeingu indonézskej nízkonákladovej spoločnosti Lion Air sa zrútil vlani v októbri do Jávskeho mora, pričom zahynulo všetkých 189 ľudí na palube.