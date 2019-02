Cigarety, jedlo a ďalšie zaujímavosti zo summitu Trump-Kim

Americký prezident Donald Trump (uprostred vpravo) hovorí so severokórejským lídrom Kim Čong-unom (uprostred vľavo) počas spoločnej večere v rámci ich stretnutia na summite Severná Kórea - USA v hoteli Metropole v Hanoji 27. februára 2019. Foto: TASR/AP

Kim Čong-un, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Americký prezident Donald Trump (vpravo) kráča s vietnamským premiérom Nguyenom Huanom Phucom pred ich stretnutím pred začiatkom summitu Severná Kórea - USA v Hanoji 27. februára 2019. Foto: TASR/AP

Hanoj 28. februára (TASR) - Svet znovu videl na summite vo vietnamskom Hanoji ľudskú stránku severokórejského vodcu Kim Čong-una a amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorí sa už na svojom druhom stretnutí snažili o diplomatické zmierenie. Prestávky na cigaretu a prechádzky popri bazéne zachytila na fotografiách aj tlačová agentúra AP.Srdečnosť a blízky vzťah oboch politikov však nie vždy stačia a samit sa vo štvrtok náhle skončil bez dohody. Kameňom úrazu sa stali sankcie uvalené Spojenými štátmi na Severnú Kóreu (KĽDR).Agentúra AP popri diplomacii zaznamenala aj zaujímavosti a kuriózne fakty z dvojdňového stretnutia oboch lídrov. Napísala napríklad, že stretnutie nebolo vhodné pre toho, kto očakával diétnu stravu.Americkému prezidentovi podávali na stredajšom obede s vietnamským premiérom päť chodov, v rámci nich hrebenatky (mušle sv. Jakuba), jarné rolky, mango, tresku, lahodné hovädzie mäso wagyu, hubu uchovec bazový (ľudovo nazývanú Judášovo ucho), lotosové semienka a plody tropického ovocného stromu longan.Azda je pochopiteľné, že americká strana údajne žiadala "jednoduchšiu" večeru s Kimom a personál v zákulisí sa údajne hádal o podobe menu až do poslednej chvíle.Nakoniec obom politikom podávali ako predjedlo klasiku z 80. rokov minulého storočia - krevetový koktail, avokádo a dressing Tisíc ostrovov. Nasledovalo hlavné jedlo, ktoré tvorila fusion kuchyňa - grilovaná sviečková s hruškou plnenou šalátom kimčchi. To je tradičné kórejské jedlo, v podstate ide o pikantný chrumkavý šalát pripravený z nakladanej a kvasenej zeleniny i ďalších prísad. Na záver večere podávali tekutú čokoládovú "lávu".Nasledujúci deň, vo štvrtok, bol pracovný obed Trumpa s Kimom náhle zrušený, ale jedálny lístok mali už pripravený - obaja politici mali jesť druh lahodnej ázijskej ryby nazývanej makrela maslová, husaciu pečeň s jablkovým želé a banoffee koláč (zo sušienok, banánov a smotany na šľahanie a karamelu). Prázdne prestreté stoly hovorili za všetko.Na tomto summite hrali významnú úlohu autá, tak ako na predchádzajúcom v júni v Singapure. Trump vtedy rozbúchal srdcia agentov Tajnej služby Spojených štátov (USSS), keď umožnil Kimovi pozrieť sa do prísne utajovaného interiéru svojho obrneného automobilu prezývaného "Beštia".Tentoraz si významná severokórejská delegácia prezrela so sprievodným výkladom vietnamskú automobilovú továreň, ktorá by sa mohla stať prípadným vzorom pre ekonomický rozvoj v Severnej Kórei.Prekvapujúcim momentom na summite v Hanoji bolo aj to, že Kim odpovedal na otázku novinára amerického denníka Washington Post. Ten sa čisto povinne opýtal, či si je Kim istý, že dosiahne s Trumpom dohodu - a Kim mu naozaj dal odpoveď.Pchjongjang doma ostražito organizuje každé Kimovo vystúpenie v prísne kontrolovaných médiách, štátna televízia dokonca často ani neodvysiela prirodzený zvuk z týchto udalostí.Severokórejský vodca odpovedal aj pri ďalších príležitostiach, keď naňho novinári pokrikovali otázky - ale analytici varovali pred interpretovaním tohto správania tak, že Pchjongjang začal s určitou novou otvorenosťou.Dôkazom je situácia, keď vyšlo najavo, že hotel v Hanoji si zarezervovala Severná Kórea aj novinári informujúci o Bielom dome. Novinárov, ktorí si v "Kimovom" hoteli zriadili mediálne centrum, totiž bez milosti vyhodili, lebo predstavitelia KĽDR si predsa len chceli udržať odstup od reportérov.