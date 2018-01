Čile zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,3

Opozičné strany SaS a OĽaNO by mohli podpísať dohodu o spolupráci tohtoročnými komunálnymi voľbami do konca januára. Podľa líderky OĽaNO Veroniky Remišovej je to však len predpokladaný termín, rokovania ešte prebiehajú, čo potvrdzuje aj SaS.