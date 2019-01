V Čile odsúdili 6 ľudí za vraždu exprezidenta F. Montalvu z roku 1982

Lídra podľa sudcu otrávili jedovatými látkami, ktoré boli postupne zavádzané do jeho organizmu počas prezidentovej hospitalizácie na súkromnej klinike.

Santiago 31. januára (TASR) - Čilský súd poslal do väzenia šesť osôb v súvislosti s vraždou bývalého čilského prezidenta Eduarda Freia Montalvu z roku 1982. Lídra podľa sudcu otrávili "jedovatými látkami", ktoré boli postupne zavádzané do jeho organizmu počas prezidentovej hospitalizácie na súkromnej klinike.



Šestica odsúdených dostala trest odňatia slobody na maximálne desať rokov za vykonanie, krytie a spolupáchateľstvo tohto zločinu, informoval v noci na štvrtok denník The Guardian.



Sú medzi nimi prezidentov osobný šofér, lekári, ako aj bývalí tajní agenti diktátora Augusta Pinocheta, ktorý vládol v rokoch 1973-90.



"Sudca Alejandro Madrid po 16 rokoch stanovil, že smrť prezidenta Freia Montalvu bola vraždou. S pobúrením túto vraždu odsudzujeme," vyhlásil súčasný čilský prezident Sebastián Piňera.



"Ide o bezprecedentný moment v dejinách Čile - vražda bývalého najvyššieho predstaviteľa krajiny, nariadená Pinochetom," povedal ďalší čilský exprezident, Ricardo Lagos.



Prezidentský úrad prevzal po Freiovi Montalvovi v roku 1970 Salvador Allende. V čase, keď 22. januára 1982 Frei Montalva vo veku 71 rokov zomrel, stával sa opozičnou silou voči Pinochetovi, ktorý svoju 17-ročnú diktatúru začal v roku 1973 zosadením Allendeho v rámci štátneho prevratu.



Žalobu podal Montalvov syn, čilský exprezident Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Montalvova smrť bola roky vyšetrovaná súdmi, pričom jeho rodina trvala na tom, že ho otrávili.