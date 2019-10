Čile predĺžilo výnimočný stav, počet obetí nepokojov sa zvýšil na 7

Santiago 21. októbra (TASR) - Päť ľudí zahynulo v nedeľu v Čile, keď rabujúci výtržníci podpálili odevný závod neďaleko hlavného mesta Santiago. Počet obetí vlny nepokojov v juhoamerickej krajine sa tým zvýšil na sedem v čase, keď úrady rozšírili výnimočný stav, informovala agentúra AFP.



Polícia a armáda použili slzotvorný plyn a vodné delá voči protestujúcim v metropole po tom, ako zrážky súvisiace s protestmi proti zvyšovaniu cien a sociálnej nerovnosti pokračovali tretí deň po sebe.



V Santiagu bola ochromená takmer celá verejná doprava, uzavreté boli aj obchody a na tamojšom medzinárodnom letisku zrušili mnohé lety. Tisíce ľudí tak uviazli a nemohli z mesta odísť aj vzhľadom na zákaz vychádzania vyhlásený od 19.00 h (00.00 h SELČ) do úsvitu.



Prezident Sebastián Piňera po krízovom stretnutí s poprednými činiteľmi v nedeľu večer obhajoval svoje rozhodnutie vyhlásiť výnimočný stav a nasadiť do ulíc vojakov po prvý raz od konca vojenskej diktatúry Augusta Pinocheta (1974 - 1990).



"Demokracia nemá len právo, ale má aj povinnosť brániť sa použitím všetkých nástrojov, ktoré sama poskytuje, a vládou zákona na boj proti tým, ktorí ju chcú zničiť," vyhlásil Piňera.



Výnimočný stav v Santiagu v nedeľu predĺžili, pričom minister vnútra a bezpečnosti Andrés Chadwick oznámil, že vláda pripravuje nové výnosy o jeho vyhlásení v ďalších mestách ako Antofagasta, Valdivia, Valparaíso, Temuco či Punto Arenas.



Hasiči oznámili, že päť ľudí zomrelo pri požiari v odevnej továrni vypálenej výtržníkmi v meste Renca na severnom predmestí Santiaga.



Chadwick predtým informoval, že dve ženy zhoreli, keď rabujúci výtržníci v noci na nedeľu podpálili supermarket americkej spoločnosti Walmart v Santiagu. Tretia žena, ktorá podľa pôvodných informácií úradov podľahla zraneniam v nemocnici, utrpela popáleniny na 75 percentách povrchu tela.



Úrady hlásili z celej krajiny 103 závažných incidentov a polícia zadržala 1462 osôb, z nich 614 v Santiagu.



Protestujúci v metropole i iných mestách podpaľovali autobusy, rozbíjali stanice metra, zvaľovali semafory, plienili obchody a dostávali sa do zrážok s poriadkovou políciou.



Nepokoje v Santiagu sa začali uplynulý týždeň protestmi proti zvýšeniu cien cestovných lístkov v metre, ktoré však v piatok dramaticky eskalovali, keď sa rýchlo dostalo na povrch napätie a hnev zo sociálnej nerovnosti a vládou presadzovaného liberálneho ekonomického systému, píše AFP.



Vláda v sobotu oznámila zastavenie plánovaného zvýšenia cien cestových lístkov. Prezident Piňera uznal, že ľudia v uliciach majú "dobré dôvody" na protesty, vyzval ich však, aby "demonštrovali pokojne".



Ďalšie nepokoje a rabovanie to však nezastavilo.



Santiagský systém metra - najväčší a najmodernejší v Južnej Amerike, ktorý denne využívajú asi tri milióny ľudí - v piatok uzavreli po podpaľovaní a devastovaní staníc. Štátny prevádzkovateľ odhadol škody v dôsledku "brutálneho ničenia" na vyše 300 miliónov dolárov.



Čile má najvyšší príjem na osobu v Latinskej Amerike, pričom tento rok očakáva hospodársky rast na úrovni 2,5 percenta a len dvojpercentnú infláciu. V krajine však panuje rozsiahla nespokojnosť s ekonomickou politikou, ktorá viedla k faktickému sprivatizovaniu celého zdravotníctva a školstva, a to v čase, keď znižujúce sa dôchodky a zvyšujúce sa náklady na základné služby zhoršili sociálnu nerovnosť, približuje AFP.