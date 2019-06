Čilská ministerka: Horúčavy v Európe sú dôkazom klimatických zmien

Schmidtová vystúpila v rámci klimatickej konferencie Organizácie Spojených národov (OSN) v nemeckom Bonne. Následky klimatických zmien môžeme podľa nej pozorovať na celom svete.

Bonn 27. júna (TASR) - Čilská ministerka pre životné prostredie Carolina Schmidtová vo štvrtok povedala, že vlna horúčav s teplotami dosahujúcimi 40 stupňov Celzia, ktorá zasiahla Európu, je jasným dôkazom zmeny klímy, informovala agentúra DPA.



Schmidtová vystúpila v rámci klimatickej konferencie Organizácie Spojených národov (OSN) v nemeckom Bonne. Následky klimatických zmien môžeme podľa nej pozorovať na celom svete. "Nie je to niečo, čo sa stane o 100 alebo viac rokov. Je to niečo, čo pozorujeme práve teraz," povedala Schmidtová, ktorá bude viesť decembrový klimatický summit OSN v čilskej metropole Santiago.



Klimatické zmeny podľa jej slov nie sú len záležitosťou pre vlády a vyžadujú si zmenu každého jednotlivca. "Myslím si, že veľa ľudí je na to v dnešnej dobe pripravených, pretože vidia, že klimatické zmeny ovplyvňujú ich životy," povedala a v tejto súvislosti spomenula nedávne vlny horúčav.



Schmidtová hovorila aj o demonštráciách Piatky za budúcnosť, ktoré sú podľa nej naozaj dôležité, pretože od vlád žiadajú podniknutie krokov.



Desaťdňová konferencia o klimatickej zmene, ktorú usporiadala OSN, nadviazala na minuloročný klimatický summit v poľských Katoviciach. Účastnícke štáty sa na ňom dohodli na súbore predpisov, podľa ktorých by sa mala naplniť v praxi parížska klimatická dohoda z roku 2015.



Medzi najkontroverznejšie body v programe bonnskej konferencie patrili trhové mechanizmy na presadzovanie cieľov parížskej dohody.



Environmentálne organizácie v posledný deň konferencie uviedli, že hlavní svetoví producenti ropy blokujú postup v oblasti obmedzenia globálneho otepľovania na 1,5 stupňa Celzia.



Saudská Arábia, USA a Irán tvoria podľa Martina Kaisera z organizácie Greenpeace "pekelný spolok" a odmietajú vedu.



Správa Medzivládnej komisie pre klimatickú zmenu (IPCC) o obmedzení globálneho otepľovania je podľa Kaisera jednoznačná v tom, že akýkoľvek nesúhlas je "nezodpovedná ignorancia".



IPCC v októbri minulého roku uviedla, že obmedziť nárast priemernej teploty na Zemi na 1,5 stupňa Celzia oproti stavu spred nástupu priemyslu je stále možné, avšak len vtedy, ak svetové spoločenstvo podstúpi "rýchle, ďalekosiahle a nebývalé zmeny po všetkých stránkach".