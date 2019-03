Čína a Francúzsko presadzujú investície šetrné ku klíme

Obaja prezidenti potvrdili svoju podporu Parížskej dohode z roku 2015, ktorá zaväzuje krajiny znížiť emisie skleníkových plynov.

Paríž 26. marca (TASR) - Prezidenti Číny a Francúzska sa snažia posilniť boj proti zmene klímy a vyzvali medzinárodné spoločenstvo, aby si premyslelo investície tak, že budú šetrnejšie k planéte. Obaja lídri vydali v Paríži aj spoločné vyhlásenie, informovala v utorok tlačová agentúra AP.



Čínsky líder Si Ťin-pching prišiel v pondelok v rámci svojej cesty po Európe aj na návštevu Francúzska, kde ho v Paríži prijal šéf Elyzejského paláca Emmanuel Macron.



Obaja politici vydali v utorok vyhlásenie ku klíme, ktoré bolo v rozpore s postojom prezidentom USA Donalda Trumpa. Ten so svojou krajinou odstúpil od parížskej klimatickej dohody z roku 2015, sčasti pre obavy, ako dohoda ohrozí americké podnikanie.



Si Ťin-pching a Macron vo vyhlásení zdôraznili "dôležitosť preorientovať verejné aj súkromné investície tak, aby bojovali proti klimatickým zmenám a chránili biodiverzitu", čo platí predovšetkým pre rozvojové krajiny, kde je Čína hlavným investorom. Ubúdanie biodiverzity totiž ohrozuje živočíšne aj rastlinné druhy a ich prirodzené prostredia po celej planéte.



Obaja prezidenti potvrdili svoju podporu Parížskej dohode z roku 2015, ktorá zaväzuje krajiny znížiť emisie skleníkových plynov, lebo práve tie spôsobujú globálne otepľovanie; napríklad ide o emisie v odvetví energetiky a chladenia.



Čínsky prezident sa na návšteve Európy snaží o posilnenie vzájomnej spolupráce - robí to v období, keď má Čína napäté vzťahy so Spojenými štátmi. Európska únia je tiež najväčším obchodným partnerom Číny, pripomenula agentúra AP.



V Paríži sa v utorok so Si Ťin-pchingom a Macronom stretli aj nemecká kancelárka Angela Merkelová a predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker.



Merkelová vyzvala čínskeho lídra, aby ponúkol väčšiu "reciprocitu" v obchodovaní a investovaní medzi Čínou a Európou, najmä pokiaľ ide o pekinskú iniciatívu rozsiahlej infraštruktúry s názvom Nová hodvábna cesta (tiež stratégia Jeden pás, jedna cesta).



Táto hospodárska iniciatíva je "veľmi dôležitý projekt" a "my, Európania, v ňom chceme hrať úlohu", vyhlásila Merkelová na spoločnej tlačovej konferencii.



"Toto musí viesť k reciprocite a my máme trochu problém vidieť ju," doplnila nemecká kancelárka, keď stála po boku Si Ťin-pchinga, Macrona a Junckera.