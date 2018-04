Čína a India posilnia spoluprácu v boji proti terorizmu

Dve najľudnatejšie krajiny sveta taktiež prisľúbili, že posilnia vzájomnú komunikáciu, predovšetkým v rámci armády.

Peking 28. apríla (TASR) - Čína a India sa zaviazali k ďalšej spolupráci v boji proti terorizmu. Vyplýva to zo sobotňajších vyhlásení, ktoré odzneli počas neformálnej návštevy indického premiéra Naréndru Módího v Čínskej ľudovej republike.



Dve najľudnatejšie krajiny sveta taktiež prisľúbili, že posilnia vzájomnú komunikáciu, predovšetkým v rámci armády, informuje agentúra DPA s odvolaním sa na denník The Times of India.



Módí pricestoval do stredočínskeho mesta Wu-chan už v piatok. S tamojším prezidentom Si Ťin-pchingom navštívili niekoľko kultúrnych podujatí, píše agentúra Sinchua.



"Dúfam, že takéto neformálne summity medzi oboma krajinami sa stanú tradíciou. Potešilo by ma, ak by sa takýto summit v roku 2019 uskutočnil v Indii," citovala Módího agentúra Reuters.



Čínsky prezident po spoločných rokovaniach uviedol, že vplyv oboch krajín vo svete a regióne sa neustále zvyšuje.