Čína a Rusko zablokovali plán na vytvorenie rezervácie v Antarktíde

Canberra 2. novembra (TASR) - Plány na zriadenie najväčšej morskej rezervácie na svete, ktorá by mala vzniknúť v Antarktíde, sa zatiaľ odkladajú. Minimálne na rok ich zablokovali Čína a Rusko, informovala v piatok agentúra DPA.



Ambiciózny medzinárodný plán na zriadenie prírodnej rezervácie v oblasti antarktického Weddelovho mora, presadzujú Európska únia a Nemecko za podpory mnohých ďalších krajín sveta, napríklad Indie. Chránená oblasť by sa mala rozprestierať na ploche 1,8 milióna kilometrov štvorcových, čo je päťkrát viac než rozloha Nemecka.



O návrhu rokovali dva týždne účastníci zasadnutia Komisie na ochranu živých morských zdrojov Antarktídy (CCAMLR), ktoré sa konalo v austrálskom meste Hobart.



K dohode sa im však dospieť nepodarilo, pretože ju zablokovali Čína a Rusko a výhrady malo i Nórsko. Pre arabskú televíziu al-Džazíra to uviedol indický delegát Maruthadu Sudhakar, podľa ktorého sa realizácia plánu nateraz odkladá.



"(Plán) nestroskotal, bol odložený o ďalší rok. Tento rok sa nedospelo ku konsenzu. Niekoľko krajín má výhrady," povedal indický delegát.



V roku 2016 dospeli krajiny sveta k historickej dohode o zriadení veľkej morskej rezervácie v Antarktíde s rozlohou 1,55 milióna kilometrov štvorcových. Predmetom dohody, o ktorej sa rokovalo šesť rokov, bola oblasť Rossovho mora, ktorá má byť počas piatich rokov chránená pred komerčným rybolovom.



O morskej rezervácii v Rossovom mori sa hovorilo ako o najväčšej na svete, navrhovaná chránená oblasť vo Weddellovom mori má však byť ešte väčšia. Ide o jeden z posledných nenarušených morských ekosystémov na zemeguli. V tejto oblasti žije viac ako 300.000 tučniakov kráľovských, veľké množstvo morských vtákov, tuleňov a tiež vráskavce ozrutné.