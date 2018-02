TV REPORTÁŽ: V Šanghaji vrazilo auto do chodcov, hlásia 18 zranených

Spomedzi 18 hospitalizovaných utrpeli traja ťažké zranenia. Bližšie okolnosti havárie, ku ktorej došlo v blízkosti kaviarne amerického reťazca Starbucks, objasní až ďalšie vyšetrovanie.

Peking 2. februára (TASR) - Polícia sa domnieva, že v prípade vrazenia auta do chodcov vo východočínskom Šanghaji nešlo o úmyselný čin. Nič nenasvedčuje tomu, že by išlo o útok, informovala agentúra AP.



Do chodcov v rušnej časti šanghajského centra vrazilo v piatok viacúčelové vozidlo vezúce šesť osôb a niekoľko plynových fliaš. Vodič stratil kontrolu nad vozidlom, ktoré zišlo z cesty na chodník a začalo horieť. Plamene museli likvidovať privolaní hasiči.



Podľa prvých zistení polície vodič (40) vnútri vozidla fajčil, v dôsledku čoho došlo k vznieteniu prevážaných plynových fliaš, uviedla agentúra DPA.







Vodiča a 17 ďalších ľudí previezli so zraneniami do nemocnice. Traja utrpeli vážne zranenia, avšak nikto nie je v ohrození života.



K nehode došlo v blízkosti mestského parku a kaviarne amerického reťazca Starbucks, a to v deň, keď Šanghaj navštívila britská premiérka Theresa Mayová a vystúpila tam na podnikateľskom fóre.