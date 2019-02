Čína: Jadrový problém KĽDR sa nedá vyriešiť za jednu noc

Trump na tlačovej konferencii vyhlásil, že problémovým bodom na dvojdňovom summite s Kimom v Hanoji boli americké sankcie.

Peking 28. februára (TASR) - Peking vyjadril vo štvrtok nádej, že USA a Severná Kórea budú pokračovať naďalej v dialógu aj po tom, ako sa dlhoočakávaný hanojský summit amerického prezidenta Donalda Trumpa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom skončil bez dohody.



Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lu Kchang uviedol, že jadrový problém na Kórejskom polostrove pretrváva už veľa rokov a určite sa nedá vyriešiť "za jednu noc".



"Nie je to veľmi ľahký proces, inak by sa nepreťahoval až dodnes," povedal hovorca podľa agentúry AFP. Zopakoval výzvu Pekingu, aby Washington a Pchjongjang brali do úvahy "legitímne obavy toho druhého". Dodal: "Dúfam, že obe strany budú schopné pokračovať v takomto dialógu."



Trump na tlačovej konferencii vyhlásil, že problémovým bodom na dvojdňovom summite s Kimom v Hanoji boli americké sankcie. Severná Kórea podľa šéfa Bieleho domu požadovala, aby zrušil všetky sankcie voči tejto krajine výmenou za čiastočnú denuklearizáciu, ale nebol to ochotný urobiť. "Niekedy musíte odísť," povedal o predčasnom ukončení summitu s Kimom, ktorý ho však ubezpečil, že Severná Kórea naďalej nebude vykonávať jadrové a raketové testy.



Rusko: Summit Trumpa s Kimom dopadol zle, lebo nechceli prístupiť na kompromis



Zdá sa, že summit amerického prezidenta Donalda Trumpa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom vo vietnamskom Hanoji dopadol zle, pretože obe strany neprejavili ochotu ku kompromisu a urobeniu ústupkov. Uviedol to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Novinárom povedal, že Moskvu povzbudil fakt, že rokovania nestroskotali úplne. Podľa neho však chýbali "krôčiky" a flexibilita, ktoré by pomohli dosiahnuť nejaký pokrok. Severokórejský jadrový program je komplikovaná záležitosť, ktorú je "nemožné vyriešiť na jeden pokus", dodal Peskov podľa agentúry AP.