Čína je proti, aby sa na summite G20 diskutovalo o otázke Hongkongu

Na summite v Osake sa stretnú čínsky prezident Si Ťin-pching a prezident Spojených štátov Donald Trump.

Peking 24. júna (TASR) — Námestník čínskeho ministra zahraničných vecí Čang Ťün v pondelok vyhlásil, že Čína nedovolí, aby sa na tohtotýždňovom summite krajín G20 v japonskom meste Osaka hovorilo o otázke Hongkongu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Na summite v Osake sa stretnú čínsky prezident Si Ťin-pching a prezident Spojených štátov Donald Trump. Na otázku novinárov, či sa budú zhovárať aj o Hongkongu, Čang Ťün odpovedal negatívne.



"S istotou vám viem povedať len to, že G20 nebude rokovať o situácii v Hongkongu. Nedovolíme G20 diskutovať o otázke Hongkongu," povedal Čang. "Hongkong je čínskym osobitým administratívnym regiónom. Jeho záležitosti sú výlučne vnútornou záležitosťou Číny. Žiadna iná krajina nemá právo zasahovať," dodal Čang.



"Nezáleží na tom, na akom mieste, ani akým spôsobom, nijakej krajine ani osobe nedovolíme zasahovať do vnútorných záležitostí Číny," vyhlásil Čang.



Na stredu plánuje hlavný organizátor protestov Občiansky front pre ľudské práva (CHRF) ďalšie demonštrácie, čím chcú jeho členovia upozorniť na oslabovanie právnej autonómie Hongkongu vo vzťahu k pevninskej Číne, píše agentúra AP.



Tisícky protestujúcich v Hongkongu blokovali počas piatka policajné veliteľstvo. Mnohí požadovali prepustenie osôb zadržaných pri minulotýždňových potýčkach medzi demonštrantmi a políciou.



Aktuálne demonštrácie v Hongkongu vypukli po tom, ako sa vláda snažila presadiť zákon umožňujúci vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestného činu do pevninskej Číny.



Šéfka hongkonskej administratívy Carrie Lamová sa minulý utorok ospravedlnila za politickú krízu a nepokoje vyvolané návrhom zákona. Prodemokratickí aktivisti však Lamovej ospravedlnenie odmietli. Požadujú jej odstúpenie z funkcie, ako aj definitívne stiahnutie spornej legislatívy. Lamová už predtým uviedla, že proces schvaľovania návrhu o extradícii pozastavuje na neurčito.