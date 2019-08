Čína kritizovala Taiwan za návrh udeľovať azyl protestujúcim

Taiwanská prezidentka Cchaj Jing-wen v júli vyhlásila, že jej administratíva bude zvažovať udelenie azylu hongkonským demonštrantom na základe humanitárnych záujmov.

Peking 19. augusta (TASR) - Čína v pondelok kritizovala Taiwan za jeho návrh poskytovať účastníkom prodemokratických protestov z Hongkongu politický azyl. Informovala o tom agentúra AP.



Taiwanská prezidentka Cchaj Jing-wen v júli vyhlásila, že jej administratíva bude zvažovať udelenie azylu hongkonským demonštrantom na základe humanitárnych záujmov. Nie je však jasné, či Taiwan nejaké žiadosti o udelenie azylu aj skutočne dostal, podotkla AP.



Ponuka Taiwanu by "zakrývala zločiny malej skupiny násilných militantov" a povzbudzovala ich trúfalosť, aby škodili Hongkongu a Taiwan zmenili na "raj pre vyhýbanie sa zákonu", vyhlásil hovorca pekinského vládneho oddelenia pre záležitosti Taiwanu Ma Siao-kuang.



Hovorca vyzval taiwanskú vládu, aby "prestala podkopávať vládu zákona" v Hongkongu, ukončila zasahovanie do hongkonských záležitostí a "netolerovala kriminálnikov".



V nedeľu sa v Hongkongu konal ďalší zo série prodemokratických protestov namierených proti návrhu zákona, ktorý by umožnil vydávanie jeho obyvateľov podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny. Organizátori uviedli, že sa na ňom zúčastnilo najmenej 1,7 milióna ľudí. Posledný z protestov, ktoré trvajú už viac než dva mesiace, mal prevažne pokojný priebeh, avšak polícia obvinila skupinu osôb z "narúšania verejného pokoja". Údajne totiž zablokovali hlavnú ulicu a na policajtov strieľali z prakov tvrdými predmetmi a mierili na nich lasermi.



Na nadchádzajúce týždne sú naplánované ďalšie protesty organizované zamestnancami dopravy, vysokoškolskými študentmi či príbuznými policajných predstaviteľov.



Protivládne protesty v Hongkongu podporuje taiwanská vláda i študenti, ktorí na Taiwane cez víkend zorganizovali niekoľko podujatí, aby demonštrantom v Hongkongu ukázali svoje sympatie.



Hoci Taiwan nedisponuje formálnymi zákonnými mechanizmami na udeľovanie azylu, niekoľkým oponentom čínskej vlády útočisko už poskytol.



Taiwan má svoju vlastnú vládu od roku 1949, keď tam utiekli čínski nacionalisti po tom, ako prehrali v občianskej vojne s komunistami. Peking však považuje Taiwan za súčasť Čínskej ľudovej republiky. Samotný Taiwan sa oficiálne nazýva Čínska republika.