Čína kritizovala Trudeauove výroky ohľadom odsúdenia Kanaďana na smrť

Peking 15. januára (TASR) - Peking v utorok podrobil kritike "nezodpovedné vyjadrenia" kanadského premiéra Justina Trudeaua, ktorý vyslovil "krajné znepokojenie" nad tým, že čínsky súd sa rozhodol "svojvoľne" udeliť trest smrti Kanaďanovi obvinenému z pašovania drog. Informovala o tom agentúra AFP.



Roberta Lloyda Schellenberga (36) odsúdil na smrť v pondelok súd v meste Ta-lien. Zatkli ho ešte v roku 2014. Pôvodne ho odsúdili na 15 rokov väzenia, avšak po odvolaní sa vyšší súd v provincii Liao-ning uzniesol na tom, že verdikt bol príliš mierny.



"Naliehavo vyzývame kanadskú stranu, aby rešpektovala vládu zákona, zvrchovanosť čínskej justície, aby napravila svoje chyby a prestala s takýmito nezodpovednými vyjadreniami," uviedla hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Chua Čchun-jing. Podľa nej by Kanada mala pripomenúť svojim občanom, aby sa určite nezapájali do pašovania drog v Číne.



Rovnako odmietla tvrdenia ľudskoprávnych organizácií, že Peking využil tento prípad, aby vyvinul nátlak na Kanadu v súvislosti so zatknutím Meng Wan-čou - finančnej riaditeľky čínskej spoločnosti Huawei, ku ktorému došlo v decembri vo Vancouveri.



Dcéru zakladateľa spoločnosti Huawei medzitým prepustili v Kanade na kauciu a čaká na výsledok konania o vydaní do Spojených štátov, kde je obvinená z podvodu súvisiaceho s možným porušením sankcií uvalených Washingtonom na Irán. Až do ukončenia konania nesmie opustiť Kanadu, proti čomu Čína protestuje.