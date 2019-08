Čína kritizuje Hastieho za prirovnanie Číny k nacistickému Nemecku

Hastie vo štvrtkovom vydaní denníka The Sydney Morning Herald prirovnal austrálsko-čínske vzťahy k situácii medzi Francúzskom a nacistickým Nemeckom v 40. rokoch 20. storočia.

Canberra 8. augusta (TASR) - Čína ostro kritizovala výroky politika Austrálskej strany práce (ALP) Andrewa Hastieho, ktorý rozmáhajúci sa vplyv Číny v oblasti Tichomoria prirovnal k nacistickému Nemecku. Podľa Číny môžu takéto tvrdenia poškodiť vzájomné diplomatické vzťahy, napísala vo štvrtok agentúra DPA.



Hastie - predseda vplyvného parlamentného výboru pre tajné služby a bezpečnosť - vo štvrtkovom vydaní denníka The Sydney Morning Herald prirovnal austrálsko-čínske vzťahy k situácii medzi Francúzskom a nacistickým Nemeckom v 40. rokoch 20. storočia.



"Západ kedysi veril, že liberalizácia čínskej ekonomiky prirodzene povedie k demokratizácii. To bola naša Maginotova línia, ktorá by nás ochránila. Rovnako aj Francúzi v roku 1940 verili, že ich systém opevnení pozostávajúci z betónových bunkrov a pevností ich ochráni pred vpádom nemeckých nacistických vojsk. Katastrofálne sa však zmýlili," napísal Hastie.



V nasledujúcom desaťročí bude Austrália podľa neho čeliť najväčším výzvam v oblasti ekonomiky a národnej bezpečnosti práve v súvislosti s rastom Číny.



"Dôrazne odsudzujeme (Hastieho) rétoriku o 'čínskej hrozbe', ktorá odkrýva jeho mentalitu z čias studenej vojny, ako aj ideologické predsudky," uviedla vo svojom vyhlásení čínska ambasáda v Canberre.



Austrálsky premiér Scott Morrison význam týchto vyjadrení zľahčil tým, že Hastie nie je členom vlády, a dodal, že "má absolútne právo vysloviť svoj vlastný názor". Podľa jeho slov to nebude mať negatívny dosah na vzťahy Austrálie s Čínou.



Ako poznamenala DPA, Austrália sa zmieta v snahe vyvážiť vzťahy so svojím najväčším obchodným partnerom Čínou a Spojenými štátmi, ktoré sú jej najbližším strategickým spojencom.