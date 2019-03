Čína neakceptuje požiadavky USA v oblasti technologických firiem

Americký prezident Donald Trump v piatok (22. 3.) povedal, že rokovania, ktorých cieľom je vyriešenie obchodných sporov medzi USA a Čínou, napredujú a že by mohlo dôjsť ku konečnej dohode.

Peking/Washington 24. marca (TASR) - Čína odmieta urobiť ústupky týkajúce sa obmedzení technologických firiem, ktoré požadujú USA.



Na budúci týždeň sa začne ďalšie kolo obchodných rokovaní na vysokej úrovni medzi Čínou a USA. Britský denník Financial Times (FT) s odvolaním sa na tri zdroje oboznámené s diskusiami v nedeľu uviedol, že Peking nechce ustúpiť požiadavkám Washingtonu týkajúcim sa zmiernenia obmedzení pre technologické firmy.



Obchodný zástupca USA Robert Lighthizer a minister financií na budúci týždeň odcestujú do Pekingu, kde sa vo štvrtok (28. 3.) začne nové kolo obchodných rokovaní, uviedol v sobotu (23. 3.) Biely dom.



Čína podľa správy FT ešte musí predložiť "významné ústupky". USA požadujú, aby Čína prestala diskriminovať zahraničných poskytovateľov v oblasti cloud computingu, aby zredukovali obmedzenia týkajúce sa zahraničných dátových transferov a zmiernili požiadavky pre firmy týkajúce sa lokálneho ukladania dát.



Čína predložila prvú ponuku v oblasti digitálneho obchodu, ktorú USA považujú za nedostatočnú, uvádza sa v správe FT. Peking ju údajne potom stiahol, keď Washington požadoval výraznejšie ústupky.



Americký prezident Donald Trump v piatok (22. 3.) povedal, že rokovania, ktorých cieľom je vyriešenie obchodných sporov medzi USA a Čínou, napredujú a že by mohlo dôjsť ku konečnej dohode.