Čína obmedzí obchod i dodávky ropy do Severnej Kórey

Čína je hlavným obchodným partnerom Severnej Kórey. Preto sa práve jej postoj považuje za kľúčový pri presadzovaní medzinárodných sankcií.

Peking 5. januára (TASR) - Čína sprísni podmienky obchodu s KĽDR a obmedzení dodávky ropy a rafinovaných ropných produktov do tejto izolovanej komunistickej krajiny. Oznámilo to v piatok čínske ministerstvo obchodu. Peking k takýmto opatreniam pristúpil v súlade s najnovšími sankciami OSN, informovala agentúra AP.



Ministerstvo obchodu uviedlo, že Peking obmedzí export ropy i ropných produktov a zakáže predaj ocele, priemyselných strojov i vozidiel. Naopak zakáže dovoz potravín, strojov a ďalších tovarov z KĽDR.



Čína je hlavným obchodným partnerom Severnej Kórey. Preto sa práve jej postoj považuje za kľúčový pri presadzovaní medzinárodných sankcií, ktorých cieľom je odradiť severokórejského vodcu Kim Čong-una od ďalšieho vývoja jadrového i raketového programu.



Bezpečnostná rada OSN koncom decembra jednomyseľne schválila ďalšie sankcie voči KĽDR. Na základe nich sú od januára ešte viac obmedzené dodávky rafinovaných ropných produktov, ako sú benzín, nafta a ťažký olej do tejto komunistickej krajiny.



Čina v súlade so stanovenými limitmi môže do KĽDR dovážať ročne maximálne štyri milióny barelov ropy a len 500.000 barelov rafinovaných ropných produktov.



Peking bol dlhodobo najdôležitejším diplomatickým ochrancom KĽDR a staval sa proti priamemu embargu dodávok ropy. Najnovšie sankcie však podporil pod vplyvom frustrácie, akú v poslednej dobe prežíval v súvislosti s bezohľadnosťou režimu severokórejského vodcu Kim Čong-una.



Pchjongjang uskutočnil za posledný rok početné skúšky balistických striel a aj dva jadrové testy, čím porušil rezolúcie OSN. Po šiestom jadrovom teste Bezpečnostná rada OSN rozšírila v septembri už platné sankcie voči KĽDR. K ich ďalšiemu rozšíreniu pristúpila tento týždeň.