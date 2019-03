Čína ohlásila ďalšie zvyšovanie vojenských výdavkov

Podľa premiéra Li Kche-čchianga Čína ten rok vyčlení na armádu v prepočte 177,6 miliardy dolárov.

Peking 5. marca (TASR) - Čínsky premiér Li Kche-čchiang ohlásil v utorok ďalšie zvýšenie vojenských výdavkov. Na úvod výročného zasadnutia čínskeho parlamentu v Pekingu oznámil, že výdavky na obranu vzrastú v roku 2019 o 7,5 percenta, informovala agentúra AFP.



Podľa premiéra Čína ten rok vyčlení na armádu v prepočte 177,6 miliardy dolárov. Oproti predchádzajúcemu roku to predstavuje 7,5-percentný nárast, čím Peking pokračuje v trende zvyšovania zbrojných výdavkov z predchádzajúcich rokov. Vlani predstavoval tento nárast 8,1 percenta.



Každoročné zasadnutie parlamentu, Celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov, sa začalo v utorok vo Veľkej sále ľudu na pekinskom Námestí nebeského pokoja. Zišlo sa na ňom 2948 delegátov, ktorí budú zasadať do 15. marca.



Dve tretiny delegátov sú členmi vládnucej komunistickej strany a väčšina návrhov zákonov, o ktorých budú hlasovať, vopred schválilo stranícke vedenie. Poslanci zastupujú všetkých 31 provincií, samosprávnych oblastí a autonómnych regiónov. V parlamente zasadajú aj početní zástupcovia čínskej armády.



Predseda vlády vo svojom prejave k delegátom predstavil aj ekonomické plány svojho kabinetu. Hovoril o predpokladanom raste ekonomiky v rozmedzí od šesť do 6,5 percenta, čo je najnižšia hodnota za posledné takmer tri desaťročia.



Celočínske zhromaždenie ľudových zástupcov sa schádza raz ročne, aby odhlasovalo kľúčové zákony, štátny rozpočet a dôležité personálne otázky. Vlani napríklad rozhodlo o zrušení obmedzenia počtu funkčných období hlavy štátu, čím otvorilo cestu k prípadnej doživotnému pôsobeniu súčasného prezidenta a straníckeho vodcu Si Ťin-pchinga. V období medzi výročnými zasadnutiami schvaľuje potrebnú legislatívu stály výbor parlamentu.