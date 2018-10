Čína označila obvinenia USA voči údajnému špiónovi za nepodložené

Sü Jen-ťüna, pracovníka čínskeho ministerstva štátnej bezpečnosti, obvinili v stredu v americkom štáte Ohio po tom, ako ho vydali do USA z Belgicka, pripomína agentúra AP.

Peking 11. októbra (TASR) - Čína označila vo štvrtok za nepodložené obvinenia voči svojmu údajnému špiónovi, ktorý sa pokúšal ukradnúť obchodné tajomstvá z viacerých amerických leteckých spoločností.



Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lu Kchang odmietol tieto obvinenia a vyzval USA, aby záležitosť riešili "spravodlivo v súlade so zákonom" a zabezpečili Süove "legitímne práva a nároky".



Zatkli ho v apríli v Belgicku a do Spojených štátov ho vydali v utorok. Obvinili ho, že verboval expertov pracujúcich v leteckých spoločnostiach a platil im štipendiá, aby mohli cestovať do Číny. Snažil sa tak dostať k obchodným tajomstvám.



Od roku 2013 až do svojho zatknutia verboval podľa prokuratúry zamestnancov veľkých leteckých firiem vrátane výrobcu leteckých motorov GE Aviation a presviedčal ich na cestu do Číny, kde mali prednášať na univerzite.



Námestník amerického ministra spravodlivosti John Demers konštatoval, že tento prípad je "významnou ekonomickou špionážnou záležitosťou" a je najnovším dôkazom, že Čína sa snaží ukradnúť informácie od amerických firiem.