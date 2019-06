Čína po útoku na tankery v Ománskom zálive vyzvala na dialóg

Podľa tvítu ministra zahraničných vecí SAE Anwara Karkáša je útok proti tankerom v Ománskom zálive znepokojujúcim vývojom a nebezpečnou eskaláciou.

Peking/Abú Zabí/Biškek 14. júna (TASR) - Čína vyzvala v piatok na dialóg po tom, ako Spojené štáty obvinili Irán, že stojí za štvrtkovým útokom na dva ropné tankery v Ománskom zálive.



"Dúfame, že všetky príslušné strany môžu náležite vyriešiť svoje nezrovnalosti a konflikt vyriešiť prostredníctvom dialógu a konzultácií," povedal na pravidelnej tlačovej konferencii v Pekingu hovorca ministerstva zahraničných vecí Keng Šuang. Takýto postup je podľa jeho slov "v súlade so záujmami krajín v danom regióne i v súlade so záujmami medzinárodného spoločenstva".



Spojené arabské emiráty (SAE) označili útok na tankery neďaleko Hormuzského prielivu za "nebezpečnú eskaláciu".



Iránsky prezident Hasan Rúhání v tejto súvislosti varoval, že aktivity Spojených štátov predstavujú vážnu hrozbu pre svetovú a regionálnu stabilitu. "Americká vláda v posledných dvoch rokoch porušila všetky medzinárodné štruktúry a pravidlá, s využitím svojich hospodárskych, finančných a vojenských zdrojov zaujala agresívny prístup a predstavuje vážne riziko pre stabilitu v regióne i vo svete." Rúhaní sa takto vyjadril na summite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (SCO) v Kirgizskom Biškeku.



Terčom útoku v blízkosti Hormuzského prielivu sa stal Japonskom prevádzkovaný ropný tanker s názvom Kokuka Courageous, plávajúci pod vlajkou Panamy a vezúci produkty do Singapuru a Thajska. Incident sa udial v tom istom čase, ako vrcholil program návštevy japonského premiéra Šinzóa Abeho v Iráne s cieľom zmierniť napätie v blízko- a stredovýchodnom regióne.



Druhým napadnutým plavidlom bol tanker Front Altair, plaviaci sa pod vlajkou Marshallových ostrovov a prevážajúci naftu.



K útoku na oba tankery v Ománskom zálive došlo vo štvrtok, a síce mesiac po tom, ako boli terčmi útokov pri brehoch Spojených arabských emirátov iné štyri tankery. Spojené štáty obvinili Irán, že stojí za týmito novými napadnutiami, pri ktorých boli použité námorné míny. Útoky len vystupňovali dlhotrvajúce napätie medzi Iránom a Spojenými štátmi a ich spojencami v Perzskom zálive.