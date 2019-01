Čína potrebuje najmenej tri lietadlové lode, tvrdí expert

Čína má momentálne iba jednu plne prevádzkyschopnú lietadlovú loď, Liao-ning, ktorá je bývalou súčasťou sovietskej flotily.

Peking 10. januára (TASR) - Čína potrebuje najmenej tri lietadlové lode na ochranu svojho rozsiahleho pobrežia a svojich záujmov v zahraničí. Vyhlásil to čínsky námorný expert Čang Ťün-še, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.



"Naša krajina má 18.000 kilometrov dlhé pobrežie. Naša ekonomika sa tiež pozerá smerom von a naše záujmy v zahraničí narastajú," povedal v stredu Čang Ťün-še, člen Námorného výskumného ústavu.



"To všetko si vyžaduje vyslanie vojenských síl do vzdialených vôd na ochranu týchto záujmov. Za súčasných podmienok preto potrebujeme najmenej tri lietadlové lode. Samozrejme, v závislosti od ekonomického vývoja môžeme tento počet legitímne zvýšiť," povedal expert na stretnutí s domácimi a zahraničnými novinármi.



Po anglicky písaný denník China Daily vlani v novembri informoval, že Čína začala s výstavbou svojej tretej lietadlovej lode. Ministerstvo obrany v Pekingu to však doposiaľ oficiálne nepotvrdilo.



Čína má momentálne iba jednu plne prevádzkyschopnú lietadlovú loď, Liao-ning, ktorá je bývalou súčasťou sovietskej flotily. Postavili ju pred takmer 30 rokmi a Čína ju uviedla do služby v roku 2012.



Druhé takéto plavidlo, známe pod označením "lietadlová loď typu 001A", je už výlučne čínskej výroby a spustili ho na vodu pred rokom. Loď momentálne absolvuje záťažové námorné testy.



S jednou plne prevádzkyschopnou lietadlovou loďou je Čína ďaleko za Spojenými štátmi, ktoré operujú 11 plavidlami toho typu. Je však zarovno s Ruskom, Francúzskom, Indiou a Britániou, ktoré majú po jednej lietadlovej lodi.