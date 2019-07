Čína predložila Británii sťažnosť za výroky Hunta o Hongkongu

Čína kritizovala Hunta za jeho výroky o protestoch v Hongkongu, ktorý je bývalou britskou kolóniou, už druhý deň po sebe.

Peking 3. júla (TASR) - Čína v stredu oznámila, že adresovala Londýnu oficiálnu sťažnosť po tom, ako britský minister zahraničných vecí Jeremy Hunt varoval Peking pred "vážnymi dôsledkami", ak poruší dohodu o odovzdaní Hongkongu pod správu Číny z roku 1997. Informovala o tom agentúra AFP.



"Hongkong je súčasťou Číny a musíme to akceptovať. Slobody (prislúchajúce) Hongkongu sú však zakotvené v spoločnej deklarácii, ktorú podpísala bývalá koloniálna mocnosť Británia," povedal v utorok Hunt. "Očakávame, že právne záväzný dohovor sa bude rešpektovať, a ak to tak nebude, dôjde k vážnym dôsledkom," varoval Hunt.



"Zdá sa, že (Hunt) fantazíruje v duchu zašlej slávy britského kolonializmu...", uviedol hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Keng Šuang na pravidelnom brífingu.



"Musím opäť zdôrazniť, že Hongkong už patrí svojej materskej krajine," povedal Keng. "Británia samu seba pri každej príležitosti považuje za ochrancu (Hongkongu), čo nie je ničím iným než falošnou predstavou," vyhlásil.



"Chcem sa opýtať pána Hunta... môžeme hovoriť o nejakej demokracii v Hongkongu počas britskej koloniálnej vlády?" pýtal sa Keng.



V Hongkongu už niekoľko týždňov trvajú protesty proti návrhu zákona o extradícii, ktorý by umožnil vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestného činu orgánom v pevninskej Číne.



V pondelok - v deň 22. výročia vrátenia Hongkongu Číne, ku ktorému došlo 1. júla 1997 - sa demonštrantom podarilo preniknúť do budovy legislatívnej rady. V rokovacej sále vyvesili vlajku z čias koloniálnej éry a steny posprejovali grafitmi a rôznymi prodemokratickými heslami, ako napríklad "Hongkong nie je Čína".



V Hongkongu od jeho prinavrátenia Číne platí princíp "jedna krajina - dva systémy", zaručujúci do roku 2047 vysokú mieru autonómie a slobôd.