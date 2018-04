Šéf diplomacie KĽDR rokoval v Pekingu o posilňovaní vzťahoch

Čína pritom vyjadrila podporu pre denuklearizovaný Kórejský polostrov.

Peking 3. apríla (TASR) - Severokórejský minister zahraničných vecí Ri Jong-ho rokoval v utorok v Pekingu so svojím čínskym rezortným partnerom Wang Im o posilňovaní vzájomných vzťahov. Čína pritom vyjadrila podporu pre denuklearizovaný Kórejský polostrov, informovala agentúra DPA s odvolaním sa na vyhlásenie čínskeho ministerstva zahraničných vecí.



Wang uviedol, že Čína podporuje nadchádzajúci summit medzi Severnou a Južnou Kóreou, ako aj medzi Severnou Kóreou a Spojenými štátmi. Ocenil úsilie Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) zmierniť napätie na Kórejskom polostrove.



Ri Jong-ho uviedol, že Severná Kórea si aj naďalej udrží "úzku strategickú komunikáciu" s Čínou.



Wang I už skôr v utorok vyjadril nádej, že plánované stretnutie lídrov Severnej Kórey a USA prebehne v máji hladko, všetky strany sa budú držať správnej cesty dialógu a vyhnú sa "rušivým faktorom".



Agentúra Reuters pripomína, že Čína je už tradične najbližším spojencom Severnej Kórey, ale ich vzťahy sa narušili po snahách Pchjongjangu o vývoj jadrových zbraní a rakiet a po podpore amerických sankcií zo strany Pekingu.



Wang I konštatoval, že na Kórejskom polostrove došlo k pozitívnym zmenám a všetky strany sa zapojil do "úprimných diskusií". Vyjadril tiež nádej, že stretnutie severokórejského lídra Kim Čong-una s americkým prezidentom Donaldom Trumpom "zvýši vzájomné porozumenie".



Kim Čong-un sa zaviazal k denuklearizácii a vyjadril ochotu stretnúť sa s americkými predstaviteľmi, uviedla Čína minulý mesiac po jeho schôdzke s prezidentom Si Ťin-pchingom v Pekingu.



Kim by sa mal stretnúť s Trumpom v máji na rozhovoroch o jadrovom odzbrojení, aj keď miesto a čas ešte neboli stanovené. Summit medzi Južnou a Severnou Kóreou sa očakáva 27. apríla, pripomína Reuters.