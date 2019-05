Čína varovala USA, aby nepodceňovali jej vojenskú silu a odhodlanie

Singapurský premiér Li Sien-lung na fóre Šangri-La v piatok vyhlásil, že všetky štáty vrátane USA musia byť ochotné podporiť v reakcii na vzostup Číny zmenu medzinárodných pravidiel.

Singapur 31. mája (TASR) - Čínsky minister obrany Wej Feng-che vytkol v piatok svojmu americkému náprotivku Patrickovi Shanahanovi vojenské aktivity USA v okolí Taiwanu a varoval ho, aby Spojené štáty nepodceňovali silu čínskej armády.



Stalo sa tak počas krátkeho súkromného stretnutia oboch politikov pri príležitosti tradičného diskusného fóra Šangri-La v Singapure. S odvolaním sa na vyhlásenia hovorcu čínskeho ministerstva obrany o tom informovala agentúra AFP.



Ako upozorňuje agentúra, šéfovia amerického a čínskeho rezortu obrany sa stretli v čase rastúcej rivality medzi Washingtonom a Pekingom o vplyv nad regiónom východnej Ázie, v ktorom sa nachádzajú také ohniská napätia ako Juhočínske more, Kórejský polostrov alebo Taiwanský prieliv.



Hovorca čínskeho ministerstva obrany Wu Čchien na margo približne 20-minútového súkromného rozhovoru uviedol, že ministri v niektorých otázkach "dosiahli určitú zhodu", pričom Wej podľa jeho slov "kládol mimoriadny dôraz na otázku Taiwanu".



"Zdôraznil (Wej), že USA mali v tejto otázke v nedávnom čase niekoľko negatívnych vyjadrení a podnikli niekoľko negatívnych krokov," vyhlásil Wu.



Hovorca ďalej uviedol, že "v otázkach schopnosti Číny ochrániť svoju suverenitu a územnú celistvosť by Spojené štáty nemali podceňovať silu čínskej armády".



Shanahanov hovorca Joe Buccino pred novinármi stretnutie označil za "konštruktívne a produktívne".



"Obaja lídri diskutovali o možnostiach, ako budovať vzťahy oboch armád tak, aby sa predišlo prípadným nedorozumeniam a zlým kalkuláciám," uviedol Buccino.



Singapurský premiér Li Sien-lung na fóre Šangri-La v piatok vyhlásil, že všetky štáty vrátane USA musia byť ochotné podporiť v reakcii na vzostup Číny zmenu medzinárodných pravidiel.



"Krajiny musia prijať skutočnosť, že Čína bude pokračovať vo svojom vzostupe a bude silnieť, pričom by nebolo rozumné snažiť sa jej v tom brániť," uviedol Li.