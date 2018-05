Čína: Všetci by sa mali naďalej pridržiavať jadrovej dohody s Iránom

Čína, ktorá je stálym členom Bezpečnostnej rady OSN, bola jedným z tvorcov dohody s Iránom.

Peking 2. mája (TASR) - Čínske ministerstvo zahraničných vecí v stredu zopakovalo, že všetky strany by sa mali aj naďalej pridržiavať jadrovej dohody s Iránom.



Hovorkyňa ministerstva uviedla, že Čína zaznamenala správy o izraelskom premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi, ktorý v pondelok oznámil, že Irán oklamal svetové mocnosti pri podpise jadrovej dohody v roku 2015. Podľa jeho slov Izrael údajne nadobudol tajné dokumenty, ktoré svedčia o tom, že Teherán sa tajne snažil získať jadrové zbrane.



Čínske ministerstvo konštatovalo, že Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) je jediným medzinárodným orgánom oprávneným dohliadať na dohodu a posudzovať ju, pričom Čína vzala na vedomie niekoľko vyjadrení agentúry, že Irán ju dodržuje.



Čína, ktorá je stálym členom Bezpečnostnej rady OSN, bola jedným z tvorcov dohody s Iránom, pripomína agentúra Reuters.



Irán a šesť mocností - Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a USA - dospeli 14. júla 2015 k dohode o jadrovom programe Teheránu. Na jej základe boli zrušené sankcie OSN, EÚ a USA voči islamskej republike výmenou za to, že Irán dlhodobo obmedzí svoj nukleárny program, ktorý bol podľa Západu zameraný na získanie jadrových zbraní.



Jadrová dohoda je však predmetom stupňujúceho sa tlaku zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý v januári varoval, že USA od zmluvy odstúpia, ak sa nestanovia ďalšie obmedzenia pre iránsky jadrový a raketový program. Trump má do 12. mája rozhodnúť, či USA od tejto dohody odstúpia.