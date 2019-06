Čína vypustila prvú raketu z mobilnej plošiny v Žltom mori

Čínsky vesmírny program sa prudko rozvíja najmä od roku 2003, keď Peking vyslal do kozmu svoju prvú ľudskú posádku.

Peking 5. júna (TASR) - Čína v stredu po prvý raz vypustila raketu z mobilnej plošiny umiestnenej na palube obchodnej lode, ktorá vyniesla do vesmíru sedem družíc. Informovala o tom agentúra AP.



Nosná raketa Čchang-čeng 11 (Dlhý pochod 11) odštartovala z plošiny na palube obchodnej lode, ktorá sa v tom čase nachádzala v Žltom mori pri pobreží provincie Šan-tung. Na orbitu vyniesla päť komerčných družíc a dve ďalšie s experimentálnymi technológiami.



Ide už o 306. štart rakety tohto typu, ale prvý z plošiny na mori. Čína je po USA a Rusku treťou krajinou, ktorej sa to podarilo.



Štarty rakiet z mora ponúkajú výhody, akou je napríklad možnosť dopraviť ich bližšie k rovníku. Odtiaľ je na dosiahnutie orbity potrebné menšie množstvo paliva, čím sa znížia celkové náklady na štart. Takisto sa znižuje riziko škôd na zemskom povrchu spôsobených padajúcimi úlomkami rakiet.



Čínsky vesmírny program sa prudko rozvíja najmä od roku 2003, keď Peking vyslal do kozmu svoju prvú ľudskú posádku. Po USA a Rusku sa Čína stala treťou krajinou, ktorej sa podarilo vyslať ľudí do kozmu s využitím svojej vlastnej technológie.



Čína takisto umiestnila na obežnú dráhu dve vesmírne stanice a plánuje pristátie robotického vozidla na Marse.