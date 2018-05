Čína vyzýva Izrael na zdržanlivosť v pásme Gazy

Desaťtisíce Palestínčanov demonštrovali v minulých týždňoch v blízkosti izraelského pohraničného plota proti blokáde pásma Gazy a presťahovaniu amerického veľvyslanectva do Jeruzalema.

Gaza 15. mája (TASR) - Čína vyzvala v utorok Izrael na zdržanlivosť v pohraničnej oblasti s pásmom Gazy. Urobila tak deň po tom, ako počas protestu prišlo o život 59 Palestínčanov.



Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lu Kchang uviedol, že Čína "je proti násilným aktom zameraným na nevinných ľudí" a naliehavo vyzýva všetky strany, aby sa vyhli eskalovaniu napätia. "Čína vyjadruje veľké znepokojenie nad veľkým počtom obetí v dôsledku násilných konfliktov v pásme Gazy," konštatoval Lu Kchang.



Peking podľa neho verí v riešenie založené na princípe dvoch štátov a v to, že štatút Jeruzalema by mal byť vyriešený prostredníctvom dialógu medzi Palestínčanmi a Izraelčanmi v súlade s relevantnými rezolúciami Organizácie Spojených národov.



Desaťtisíce Palestínčanov demonštrovali v minulých týždňoch v blízkosti izraelského pohraničného plota proti blokáde pásma Gazy a presťahovaniu amerického veľvyslanectva do Jeruzalema.



Agentúra AP pripomína, že Čína dlhodobo obhajuje palestínsku vec, zatiaľ čo udržuje úzke ekonomické, diplomatické a vojenské vzťahy s Izraelom.



Palestínčania si v utorok zároveň pripomínajú 70. výročie vzniku Izraela. Tento deň označujú výrazom "nakba" (katastrofa), pretože počas izraelskej vojny za nezávislosť prišli o svoje domovy státisíce palestínskych Arabov.



V pohraničnom pásme Gazy vypukli v pondelok masívne zrážky medzi izraelskou armádou a Palestínčanmi. Zranenia podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva utrpelo najmenej 2770 ľudí, pričom 1370 bolo postrelených.