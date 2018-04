Čína zakázala vyvážať tovar s dvojakým použitím do Severnej Kórey

Zákaz je súčasťou sankcií Bezpečnostnej rady OSN, uvalených na Kórejskú ľudovodemokratickú republiku (KĽDR) s cieľom vyvinúť tlak na jej vládu, aby prestala vyvíjať jadrovú a raketovú technológiu.

Šanghaj 9. apríla (TASR) - Čína sprísnila reguláciu obchodu so Severnou Kóreou, keď zakázala vyvážať do tejto krajiny niektorý tovar s dvojakým použitím, teda potenciálne využiteľný aj na zbrojené účely. Oznámilo to čínske ministerstvo obchodu.



Zákaz oznámený v nedeľu večer je súčasťou sankcií Bezpečnostnej rady OSN, uvalených na Kórejskú ľudovodemokratickú republiku (KĽDR) s cieľom vyvinúť tlak na jej vládu, aby prestala vyvíjať jadrovú a raketovú technológiu. Informovali o tom agentúry AP a Reuters.



Čínske ministerstvo uviedlo zoznam priemyselných komponentov, zliatin a ďalšieho materiálu, ako aj technológií a určitých druhov zariadení, ktoré majú civilné, no tiež zbrojné využitie. Ide napríklad o urýchľovače častíc či centrifúgy.



Najnovším zákazom vývozu Čína pokračuje v sprísňovaní opatrení voči Severnej Kórei, pre ktorú je zdrojom takmer všetkého obchodu a energetických dodávok.



Peking už zastavil veľkú časť vývozu paliva do KĽDR a výrazne obmedzil zdroje zahraničných príjmov Pchjongjangu, keď nariadil uzavretie severokórejských podnikov v Číne, poslal domov ich pracovníkov a zakázal nákup uhlia, textilu, morských plodov a iného tovaru zo Severnej Kórey.