Čína žiada USA, aby prestali zasahovať do záležitostí Hongkongu

Spojené štáty vyzvali v pondelok Hongkong, aby sa zaoberal obavami svojich obyvateľov z kontroverzného vládneho návrhu.

Washington 11. júna (TASR) - Peking v utorok odsúdil "nezodpovedné a mylné vyjadrenia" zo strany Washingtonu o navrhovanom hongkonskom zákone, ktorý má umožniť vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov do Číny.



"Žiadame, aby americká strana... bola opatrná a prestala akoukoľvek formou zasahovať do hongkonských záležitostí a vnútorných záležitostí Číny," uviedol hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Keng Šuang na pravidelnom brífingu.



Spojené štáty vyzvali v pondelok Hongkong, aby sa zaoberal obavami svojich obyvateľov z tohto kontroverzného vládneho návrhu. Nedeľné hromadné protesty totiž podľa USA ukázali rozsah odporu voči tomuto zákonu.



Americké ministerstvo zahraničných vecí opakovane vyjadrilo znepokojenie nad návrhom zákona, ktorý propekinská šéfka hongkonskej exekutívy Carrie Lamová odmietla v pondelok stiahnuť. Neustúpila tak tlaku doteraz najväčších protestov od roku 1997, keď Hongkong prešiel spod britskej pod čínsku správu.



Miestne médiá informovali, že polícia mobilizuje posily na udržanie poriadku po výzvach, aby sa protestujúci začali opäť zhromažďovať v utorok večer. Niektoré obchody avizovali, že zostanú v stredu zatvorené a objavili sa aj správy, že študenti chcú bojkotovať vyučovanie.



Celá legislatívna rada by mala o pozmeňujúcich návrhoch debatovať v stredu a hlasovanie by sa malo uskutočniť 20. júna, uviedla agentúra AP s odvolaním sa na predsedu legislatívnej rady Andrewa Leunga.



Lamovej vláda navrhuje legislatívnu úpravu, ktorá by umožnila vydávanie podozrivých do všetkých jurisdikcií, s ktorými Hongkong dosiaľ nemá príslušnú zmluvu - vrátane pevninskej Číny. Podľa vládnych predstaviteľov je to potrebné, aby sa vyplnili existujúce právne medzery a mesto prestalo byť útočiskom pre utečencov pred zákonom.



Návrhy však vyvolali odpor širokého spektra skupín v Hongkongu. Podľa kritikov nie je justičný systém v Číne nezávislý a nezodpovedá medzinárodným štandardom. Znepokojenie vyjadrili aj obchodné, právne, ľudskoprávne a novinárske organizácie s tým, že navrhované zmeny poškodia povesť Hongkongu v oblasti právnej nezávislosti.