Vojenská prehliadka čínskej armády neďaleko Hongkongu vyvolala obavy

Šen-čen 15. augusta (TASR) - Tisíce príslušníkov čínskej armády, mávajúcich červenými vlajkami, sa vo štvrtok zúčastnili na prehliadke na športovom štadióne v meste Šen-čen hraničiacom s Hongkongom. Informovala o tom agentúra AFP.



Na štadióne bolo tiež vidno obrnené vozidlá a niektorí príslušníci mali na svojom maskovacom oblečení odznaky ozbrojenej polície, uviedol reportér AFP. Pred budovou boli podľa neho desiatky nákladných vozidiel a obrnených transportérov.



Vojenská prehliadka sa konala v čase obáv, že by Čína mohla zasiahnuť v Hongkongu s cieľom ukončiť tamojšie desať týždňov trvajúce protesty.



Čínske štátne médiá tento týždeň priniesli správy o tom, že v Šen-čene sa zhromažďujú zložky Ľudovej ozbrojenej polície (PAP), polovojenských jednotiek vnútornej bezpečnosti, ktoré spadajú pod velenie Ústrednej vojenskej komisie, najvyššieho vojenského riadiaceho orgánu Číny.



Šéfredaktor čínskeho štátneho denníka Global Times (Chuan-čchiou š'-pao) Chu Si-ťin uviedol, že prítomnosť vojakov v Šen-čene je známkou, že Čína je pripravená v Hongkongu zakročiť. "Ak budú pokračovať v zatláčaní situácie ďalej za kritický bod, sila štátu môže do Hongkongu prísť kedykoľvek," napísal Chu o protestujúcich.



Prezident USA Donald Trump v utorok uviedol, že americké spravodajské služby potvrdili presun čínskych vojakov k hraniciam Hongkongu. "Dúfam, že sa to vyrieši mierovou cestou, nikto nebude zranený a nikoho nezabijú," povedal Trump v súvislosti s hongkonskými protestmi.



Čínska armáda ešte nezasiahla v Hongkongu, odkedy ho Británia v roku 1997 odovzdala späť Číne. Môže tak však urobiť, ak ju hongkonské vedenie požiada, aby pomohla udržať "verejný poriadok".



Hongkong je čínskou osobitnou administratívnou oblasťou, spravovanou na základe princípu "jedna krajina, dva systémy", poskytujúceho tamojším obyvateľom väčšie občianske slobody než v pevninskej Číne. Protestujúci však tvrdia, že tieto slobody postupne oslabuje rastúce zasahovanie Pekingu.