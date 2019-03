Čínske médiá: Dvojica zadržaných Kanaďanov spolupracovala pri špionáži

Obvinenia voči dvojici Kanaďanov zverejnila Čína práve pár dní po tom, ako sa v Kanade začal proces vydania Meng Wan-čou do USA.

Peking 4. marca (TASR) - Čína podozrieva bývalého kanadského diplomata Michaela Kovriga zo špionáže a odcudzenia štátnych tajomstiev. Zadržaný podnikový konzultant Michael Spavor je zase podozrivý z toho, že bol Kovrigovým hlavným informátorom, uviedla v pondelok čínska štátna agentúra Sinchua s odvolaním sa na nemenovaných čínskych predstaviteľov.



Kovriga a Spavora zadržali čínske úrady v decembri, len niekoľko dní po tom, ako v Kanade zatkli na žiadosť Spojených štátov Meng Wan-čou - finančnú riaditeľku čínskej spoločnosti Huawei. Kanada sa odvtedy snaží o ich prepustenie.



Peking najskôr uvádzal, že oboch Kanaďanov vyšetrujú pre podozrenie z "aktivít v rozpore s čínskym zákonom o národnej bezpečnosti". Obvinenie zo špionáže by ich teraz mohlo vystaviť vysokým väzenským trestom, približuje agentúra AFP.



Kovrig, ktorý v súčasnosti pracuje pre medzinárodný think-thank International Crisis Group (ICG), do Číny podľa agentúry Sinchua často prichádzal bez diplomatického pasu a s podnikateľskými vízami, pričom údajne zhromažďoval tajné informácie už od roku 2017.



Dcéru zakladateľa spoločnosti Huawei medzitým v Kanade prepustili na kauciu a momentálne čaká na výsledok konania o vydaní do USA, kde je obvinená z podvodu súvisiaceho s možným porušením sankcií uvalených Spojenými štátmi na Irán. Až do ukončenia konania nesmie opustiť Kanadu, proti čomu Čína protestuje.



Ottawa tvrdí, že dvojica Kanaďanov bola v Číne zadržaná "svojvoľne", pričom vypočúvanie Kovrig označuje za porušenie Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch. Peking takéto obvinenia kategoricky odmieta.