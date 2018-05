Čínsky expert: Atómová KĽDR sa cíti bezpečne, chce budovať ekonomiku

Severná Kórea už medzičasom umožnila svojmu súkromnému sektoru hrať dôležitejšiu úlohu v štátnej ekonomike, pričom pri prerozdeľovaní prostriedkov v krajine dostal väčšiu rolu trh.

Bratislava 17. mája (TASR) – Severná Kórea sa s jadrovými zbraňami cíti bezpečnejšie, jej režim sa už nemusí obávať o prežitie, a tak sa bude sústreďovať na hospodársky rozvoj. V rámci konferencie GLOBSEC 2018 Bratislava Forum to v rozhovore pre TASR uviedol čínsky expert na bezpečnostnú politiku a jadrové zbrane Tchung Čao.



Stratégia Severnej Kórey podľa čínskeho odborníka pozostávala z dvoch fáz. V tej prvej bolo potrebné zabezpečiť čo najskôr odstrašujúci potenciál v podobe jadrových zbraní, čo sa jej do konca roka 2017 podarilo. "KĽDR v súčasnosti prešla do druhej fázy, v ktorej začína riešiť svoju ekonomickú situáciu a politické vzťahy. Cieľom je ponechať si odstrašujúci jadrový potenciál a na tomto základe budovať stabilné vzťahy s medzinárodným spoločenstvom," povedal odborník z Carnegie Tsinghua Center for Global Policy so sídlom v Pekingu.



"Hospodárske sankcie zohrávali iba druhoradú úlohu na ceste k uvoľneniu napätia," mieni čínsky expert, podľa ktorého KĽDR nemá v blízkej budúcnosti v pláne vzdať sa jadrových zbraní. Pri svojom jadrovom programe vyjadril Pchjongjang ochotu na veľmi obmedzené ústupky – pozastavenie jadrových a raketových testov či zatvorenie zariadenia na jadrové skúšky, pripomenul Tchung.



Podľa neho mal severokórejský vodca Kim Čong-un od začiatku v pláne zaistiť bezpečnosť pre svoj režim pomocou jadrových zbraní, aby potom mohol sústrediť "všetky prostriedky na radikálne hospodárske reformy a rozvoj". "Dokonca plánuje znížiť aj počet konvenčných vojenských síl a premiestniť tento personál do hospodárskeho sektora," poznamenal expert.



Kim Čong-un je podľa čínskeho odborníka "trochu odlišný" od svojho otca Kim Čong-ila a starého otca Kim Ir-sena. "Uvedomuje si dôležitosť hospodárskeho rozvoja, má skúsenosti zo zahraničia a zrejme vie, že ak má tento režim prežiť, musí pre svoju ekonomiku zabezpečiť primeraný rozvoj," povedal Tchung, podľa ktorého KĽDR potrebuje liberalizáciu svojej ekonomiky a otvorenie sa zahraničným investíciám.



"V dlhodobom horizonte to tiež môže prispieť k výmene informácií medzi severokórejským obyvateľstvom a vonkajším svetom. To zase pomôže KĽDR lepšie porozumieť medzinárodnému systému. Severokórejský režim je taký paranoidný preto, lebo je pridlho izolovaný. Nerozumie úmyslom iných krajín a voči medzinárodnému systému pristupuje s nedôverou," konštatoval Tchung.



Krajiny ako Rusko, Čína či Južná Kórea sa pritom podľa neho snažia vytvoriť prostredie, v ktorom by sa Pchjongjang cítil bezpečne a bol by ochotný otvoriť svoju ekonomiku. Severná Kórea už medzičasom umožnila svojmu súkromnému sektoru hrať dôležitejšiu úlohu v štátnej ekonomike, pričom pri prerozdeľovaní prostriedkov v krajine dostal väčšiu rolu trh.



"Severokórejský vodca založil desiatky osobitných ekonomických zón, ktoré by mohli prilákať zahraničné investície," povedal Tchung. V spolupráci s Moskvou a Soulom chce podľa neho Kim Čong-un vybudovať cestné a železničné spojenia s Južnou Kóreu a tiež Čínou.



"Severokórejské aerolínie majú zase záujem o zavedenie spojení s Južnou Kóreou a ďalšími svetovými destináciami," dodal čínsky expert.