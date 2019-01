Čínsky minister: Polícia musí chrániť krajinu pred farebnou revolúciou

Čínski politickí predstavitelia vo svojich verejných vystúpeniach už niekoľkokrát spomenuli farebné revolúcie ako odstrašujúci príklad toho, čo sa môže stať po zvrhnutí etablovaného režimu.

Peking 18. januára (TASR) - Hlavnou úlohou čínskej polície by mala byť ochrana politického systému krajiny prostredníctvom predchádzania vzniku tzv. farebných revolúcií. Vo štvrtok to počas výročnej konferencie ministerstva verejnej bezpečnosti vyhlásil šéf tohto rezortu Čao Kche-č', píše agentúra Reuters.



Čínska polícia by mala podľa Čaa "klásť dôraz na prevenciu a obranu proti farebným revolúciám s cieľom chrániť politickú bezpečnosť Číny". Minister v tomto kontexte taktiež dodal, že jadrom čínskej národnej bezpečnosti sú práve "vládnuci režim" a socialistický "politický systém".



Čínski politickí predstavitelia vo svojich verejných vystúpeniach už niekoľkokrát spomenuli farebné revolúcie ako odstrašujúci príklad toho, čo sa môže stať po zvrhnutí etablovaného režimu. Čínsky prezident Si Ťin-pching v tomto kontexte priamo vyhlásil, že krajina musí odolávať "západným vplyvom", pretože tie by mohli podkopať vládu Komunistickej strany Číny.



Vo výročnej správe ministerstva verejnej bezpečnosti sa už od roku 2014 nespomína výška rozpočtu na vnútornú bezpečnosť, avšak ako pripomína agentúra Reuters, táto suma presahovala v rokoch 2011-13 aj rozpočet ministerstva obrany.



Mnohí analytici podľa Reuters predpokladajú, že čínske výdavky na vnútornú bezpečnosť dosahujú v posledných rokoch závratnú výšku. Dokazovať to má okrem iného aj masové zadržiavanie Ujgurov v prevýchovných táboroch na západe Číny. Peking taktiež podľa dostupných dokumentov intenzívne investuje do nákupu moderných odpočúvacích zariadení.



Podľa odhadov OSN sa v internačných táboroch v Číne v súčasnosti nachádza približne milión Ujgurov a príslušníkov ďalších turkotatárskych menšín. Osoby, ktoré tieto tábory zažili, vydávajú svedectvá o mučení, podvýžive a bití väzňov.