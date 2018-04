Čínsky minister zahraničných vecí navštívi Severnú Kóreu

Návšteva Wang Iho sa uskutoční v čase, keď sa Peking a Pchjongjang snažia o zmiernenie napätia z uplynulých rokov.

Peking 30. apríla (TASR) - Čínsky minister zahraničných vecí Wang I pricestuje v stredu na dvojdňovú návštevu Severnej Kórey. Informoval o tom v pondelok hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lu Kchang.



Ako poznamenala agentúra AP, návšteva čínskeho ministra sa uskutoční po tom, čo sa severokórejský vodca Kim Čong-un a juhokórejský prezident Mun Če-in minulý týždeň v piatok zišli na historickom summite v dedine Pchanmundžom, ležiacej v demilitarizovanej zóne medzi oboma kórejskými štátmi, a ohlásili kroky smerujúce k oficiálnemu ukončeniu kórejskej vojny a zbaveniu Kórejského polostrova jadrových zbraní.



Návšteva Wang Iho sa uskutoční v čase, keď sa Peking a Pchjongjang snažia o zmiernenie napätia z uplynulých rokov a po tom, čo americký prezident Donald Trump v sobotu vyhlásil, že s Kim Čong-unom by sa mohol stretnúť o "tri alebo štyri týždne".



Čína je hlavným hospodárskym partnerom Severnej Kórey. Vzájomný obchod však klesol o 90 percent po tom, čo Peking zaviedol voči Pchjongjangu ekonomické sankcie v reakcii na jeho testy balistických rakiet a jadrovej bomby.



Kim Čong-un v marci prekvapivo a po prvý raz navštívil Čínu a rokoval s tamojším prezidentom Si Ťin-pchingom, čo sa všeobecne považovalo za pokus o obnovenie vzťahov.



Podľa niektorých analytikov práve implementácia sankcií zo strany Číny mohla pomôcť naštartovať diplomatické iniciatívy Pchjongjangu, hoci tamojší tajnostkársky režim sa k tejto otázke verejne nevyjadril.



Čína tvrdí, že jej sankcie sú zamerané na diplomaciu, nie na potrestanie Severnej Kórey. Je proti akýmkoľvek krokom, ktoré by mohli viesť k zosadeniu režimu, pretože by to podľa nej spôsobilo prílev utečencov cez spoločné hranice a viedlo aj k umiestneniu amerických a juhokórejských vojsk v Severnej Kórei, dodala AP.