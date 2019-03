Čínsky prezident Si Ťin-pching pricestoval na návštevu Talianska

Si počas cesty po Európe zavíta ešte do Monaka a Francúzska.

Rím 21. marca (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching pricestoval vo štvrtok na trojdňovú návštevu Talianska, počas ktorej podpíše dohodu o účasti Ríma na jeho gigantickom infraštruktúrovom projekte Nová hodvábna cesta, a to napriek námietkam Spojených štátov. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters.



Taliansko, hľadajúce nové exportné dohody na posilnenie svojej stagnujúcej ekonomiky, sa stane prvou členskou krajinou skupiny G7 (siedmich ekonomicky najsilnejších štátov sveta), ktorá sa zapojí do tohto multimiliardového projektu navrhnutého na zlepšenie globálneho obchodného dosahu Pekingu.



Si pricestoval na rímske letisko Fiumicino so svojou manželkou Pcheng Li-jüan. V súvislosti s čínskou návštevou nasadili v Ríme 1000 dodatočných policajtov. Z hlavného mesta sa prezidentský pár presunie do sicílskeho Palerma, kde si na prianie prvej dámy - speváčky - prezrie operný dom Teatro Massimo.



Taliansky premiér Giuseppe Conte má podľa tlačovej agentúry AFP v sobotu podpísať s čínskou hlavou štátu memorandum o porozumení, na základe ktorého sa Taliansko pripojí k predmetnej iniciatíve. Si sa v piatok stretne taktiež so svojím talianskym náprotivkom Sergiom Mattarellom. Zavíta aj do parlamentu a Kolosea.



Plán Talianska ako člena NATO zapojiť sa do tohto ambiciózneho námorného, cestného a železničného projektu Číny však vyvoláva medzi jeho západnými spojencami znepokojenie. Washington varoval európskych spojencov, že čínska spoločnosť Huawei by mohla zneužiť budúcu generáciu svojich technológii 5G na špionáž.



Si počas cesty po Európe zavíta ešte do Monaka a Francúzska. Svoju cestu ukončí na budúci týždeň v utorok.