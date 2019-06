Čínsky prezident Si Ťin-pching pricestoval na dvojdňovú návštevu KĽDR

Počas nej sa stretne aj so severokórejským vodcom Kim Čong-unom.

Pchjongjang 20. júna (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching pricestoval vo štvrtok na dvojdňovú návštevu Severnej Kórey, počas ktorej sa stretne so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na čínske médiá.



Si pricestoval spolu so svojou manželkou Pcheng Li-jüan, s ministrom zahraničných vecí Wang I a niekoľkými ďalšími predstaviteľmi vládnucej čínskej komunistickej strany, uviedla čínska oficiálna tlačová agentúra Sinchua. Ide o prvú cestu čínskeho prezidenta do Pchjongjangu za posledných 14 rokov.



Návšteva sa časovo zhoduje so 70. výročím nadviazania diplomatických vzťahov medzi Čínou a Severnou Kóreou, vysvetlila čínska štátna televízna stanica CCTV. Koná sa zároveň v období, keď sa rokovania USA a Severokórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) o odstránení jadrových zbraní nachádzajú v slepej uličke.



Sinchua v komentári uviedla, že Čína by mohla zohrávať jedinečnú a konštruktívnu úlohu pri dosiahnutí prelomu nedôvery medzi Severnou Kóreou a Spojenými štátmi.



Summit amerického prezidenta Donalda Trumpa s Kimom vo februári vo Vietname sa skončil neúspechom, pretože USA odmietli požiadavku KĽDR o zrušenie rozsiahlych sankcií OSN výmenou za to, že Severná Kórea znefunkční svoj hlavný jadrový komplex. To je však iba čiastočný krok v procese odzbrojenia. Od stroskotania summitu neboli oznámené žiadne dôležité kontakty medzi USA a KĽDR.



Si Ťin-pching sa od nástupu do prezidentského úradu v roku 2012 stretol s Kimom štyrikrát v Číne. Stretnutia sa konali vždy okolo termínov Kimových summitov s Trumpom a juhokórejským prezidentom Mun Če-inom, čo zdôrazňovalo úlohu Pekingu ako kľúčového hráča v patovej situácii v jadrovom odzbrojení.